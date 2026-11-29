Селтик ще опита да си върне първото място в шотландската Висша лига, когато гостува на Хартс на „Тайнкасъл Парк“. Двубоят започва в 15:00 часа местно време, а интересът към него нарасна след драматичната победа на Рейнджърс с 2:1 срещу Фолкърк.

Рейнджърс стигна до трите точки в деветата минута на добавеното време. Фолкърк поведе в 37-ата минута чрез Джейкъб Мърел, който реализира дузпа. Домакините изравниха в 85-ата минута с гол на резервата Кевин Келси, а Райън Надери донесе победата с повторен удар от бялата точка.

Първият опит на Надери беше спасен от вратаря Скот Бейн, но изпълнението беше повторено, след като VAR установи, че стражът е излязъл пред голлинията. При втория опит нападателят не сгреши. Така Рейнджърс се изкачи на върха с две точки пред Селтик и удължи серията си без загуба във всички турнири до 15 мача. Успехът беше десети пореден за тима в първенството.

Селтик търси отговор след загубата от Фолкърк

Селтик влиза в мача с четири поредни победи във всички турнири. В последния си двубой тимът на Мартин О'Нийл спечели с 2:1 срещу Торензе в Лига Европа, а преди това надви Сейнт Мирън и Килмарнък в първенството. Между тези срещи обаче шампионът загуби с 0:2 при гостуването си на Фолкърк на 1 ноември.

О'Нийл определи предстоящото гостуване като „много трудно“, като съставът му има и въпросителни около физическото състояние на Бенджамин Нигрен. Селтик ще се опита да избегне трети пореден мач без победа при гостуване на „Тайнкасъл“.

Хартс търси реакция след загубата от Монако

Домакините загубиха с 2:3 от Монако в Лигата на конференциите в четвъртък, като допуснаха решаващия гол в добавеното време. В първенството обаче Хартс постигна впечатляващ успех с 8:0 срещу Дънди и има гол в 21 последователни шампионатни мача.

Предишната среща между двата отбора завърши с разгромна победа на Селтик със 7:1 на 18 октомври. Хартс ще търси различен резултат в Единбург, докато Селтик се нуждае от победа, за да изпревари отново Рейнджърс. При равенство или загуба гостите ще останат зад съперника си на върха.

Източници: skysports.com