Манчестър Юнайтед още не е решил бъдещето на Карик

Манчестър Юнайтед все още не е взел окончателно решение дали Майкъл Карик ще остане начело на отбора. Равенството 4:4 с Астън Вила остави английския гранд на 18-о място във Висшата лига и доведе до най-слабия старт на клуба в домашните турнири от 40 години.

Карик води отбора за трети мач, след като ръководството реши да му даде още време след домакинската загуба с 0:3 от Борнемут на 25 октомври. В последните три срещи Манчестър Юнайтед записа една победа, едно равенство и една загуба, което според клубното ръководство дава смесена картина за работата на 45-годишния треньор.

„Няма да подам оставка“, заяви Карик след драматичния мач с Астън Вила. Отборът му на два пъти изоставаше с два гола, но успя да стигне до точката. Според информацията на BBC това е знак, че футболистите все още подкрепят треньора, макар резултатите да остават сериозен проблем.

Допуснатите попадения са най-видимият негатив в представянето на Манчестър Юнайтед. Тимът е получил осем гола в последните си три мача и общо 19 в първенството. Повече са допуснали само Кристъл Палас и Ипсуич.

Във всички турнири Манчестър Юнайтед е допуснал 15 гола в последните си три срещи. Единственият мач без получено попадение през сезона е победата срещу Сабах ФК от Азербайджан в Шампионската лига.

Въпреки слабите резултати ръководството отчита, че футболистите са се върнали в мача с Астън Вила, както и в предходната среща. Те са изоставали с два гола три пъти в последните два двубоя, което е било прието като знак, че съставът не се е отказал от Карик.

След загубата от Борнемут ръководството е разглеждало варианти за смяна на треньора. Сред имената са били бившият наставник на Нюкасъл Еди Хау и бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман.

Крайното решение ще бъде повлияно от главния изпълнителен директор Омар Берада и директора по футбола Джейсън Уилкокс. Двуседмичната пауза за националните отбори дава на клуба време да прецени ситуацията преди следващия мач.

Той ще бъде особено тежък за Манчестър Юнайтед. На 22 ноември отборът ще гостува на Ливърпул. След това пет от следващите седем съперници в първенството ще бъдат от долната половина на таблицата. В тази серия са домакинствата срещу Ковънтри, Нотингам Форест и Съндърланд, които в момента са сред последните пет тима.