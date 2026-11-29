Арсенал и Манчестър Сити завършиха 2:2 на „Емирейтс“ в дербито от 12-ия кръг на Висшата лига. Гостите на два пъти повеждаха, но домакините стигнаха до равенството с гол на Юриен Тимбер в 83-ата минута. Така Арсенал остана начело в класирането с 28 точки, докато Манчестър Сити е втори с 25.

Четири гола в мача

Ерлинг Холанд откри резултата в 35-ата минута. Нападателят завърши атаката на Манчестър Сити с удар с десния крак, а преднината на гостите се запази само пет минути.

В 40-ата минута Кай Хаверц възстанови равенството с глава. Арсенал влезе в почивката при 1:1, но началото на второто полувреме отново беше в полза на Сити.

Енцо Фернандес направи резултата 1:2 в 48-ата минута с удар с десния крак. Арсенал отговори в заключителната част на срещата, когато Юриен Тимбер се разписа за 2:2 в 83-ата минута. До края нов гол не падна.

Арсенал запази преднината си

Равенството остави Арсенал на върха с три точки пред Манчестър Сити. За лондончани това беше втори пореден мач във Висшата лига без победа след равенството 2:2 срещу Нюкасъл на 21 ноември. Сити също не успя да прекъсне колебливата си серия в първенството.

Арсенал беше без Деклан Райс. Мениджърът Микел Артета заяви преди срещата, че „мачът дойде твърде скоро“ за полузащитника, който не успя да се възстанови от травмата си.

Следващите мачове

Арсенал ще гостува на Брентфорд на 2 декември в следващия кръг от Висшата лига. В същия ден Манчестър Сити ще приеме Лийдс.

Източници: theguardian.com, skysports.com, fourfourtwo.com