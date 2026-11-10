Макдейвид поведе Едмънтън към победа над Рейнджърс

Едмънтън Ойлърс победи Ню Йорк Рейнджърс с 3:1 в най-резултатния от последните мачове в Националната хокейна лига. Конър Макдейвид вкара един гол и продължи серията си с поне една точка във всеки от първите 19 мача на сезона. Това го направи четвъртия играч в историята на НХЛ с подобно начало.

Леон Драйзайтъл отбеляза два гола за домакините, а Девън Леви спаси 29 удара. Ярослав Чмелар вкара единственото попадение за Рейнджърс. При втория гол на Драйзайтъл Ню Йорк поиска видеопроверка за намеса срещу вратаря, но решението беше потвърдено: „Първоначалното решение се потвърждава – гол за Едмънтън“.

Филаделфия спря серията на Ванкувър

Филаделфия Флайърс спечели с 3:1 срещу Ванкувър Кенъкс като гост. Успехът сложи край на поредица от пет загуби в последните шест мача на Флайърс. Ванкувър остава с три победи и 16 загуби в началото на сезона, докато Филаделфия подобри актива си до пет победи, 10 загуби и пет поражения след продължение.

Шаркс обърнаха Айлендърс след дузпи

Сан Хосе Шаркс се наложи над Ню Йорк Айлендърс с 3:2 след продължение и дузпи. Гостите водеха с 2:1 след втория период, но Тайлър Тофоли изравни в третата част. Ивар Стенберг, който вече беше отбелязал гол в редовното време, вкара и победната дузпа.

Ярослав Аскаров спаси 39 удара за Сан Хосе, а Иля Сорокин отрази 32 изстрела. Победата беше седма за Шаркс през сезона.

Резултатите от предишния ден

На 8 ноември Бостън Брюинс победи Флорида Пантърс с 4:1, Вегас Голдън Найтс се наложи над Бъфало Сейбърс с 4:1, а Уинипег Джетс спечели срещу Тампа Бей Лайтнинг с 4:3.

Ню Джърси Девилс разгроми Торонто Мейпъл Лийфс с 4:0, Калгари Флеймс надви Филаделфия с 4:3 след продължение, а Анахайм Дъкс победи Питсбърг Пингуинс с 5:2. В следващата програма на НХЛ са включени седем мача, сред които Колорадо Авъланч – Торонто, Минесота Уайлд – Монреал Канадиънс и Вашингтон Кепитълс – Отава Сенатърс.

Източници: nhl.com, playpausehockey.com