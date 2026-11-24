Торонто Мейпъл Лийфс прекъсна серията си от девет поредни загуби в НХЛ след обрат с 4:2 срещу Ню Йорк Айлендърс. Домакините поведоха с 2:0, но Торонто отбеляза четири безответни гола. Крис Танев изравни в началото на третия период, а Гавин Маккена вкара победното попадение в 8:55 минута. Ийстън Коуън оформи крайния резултат на празна врата.

„Чувствах се изключително щастлив за тях, защото се бориха“, заяви треньорът на Торонто Джим Хилър. Мейпъл Лийфс подобриха баланса си до 9-14-3, докато Айлендърс останаха с 11-7-5. Загубата прекъсна серията на Ню Йорк от седем поредни мача с поне една спечелена точка.

Виларди с хеттрик за Уинипег

Габриел Виларди отбеляза три гола при успеха на Уинипег Джетс с 4:2 срещу Юта Мамът. Това е вторият хеттрик в кариерата на нападателя в НХЛ и първият за играч на Уинипег от 9 октомври 2025 г. Стюарт Скинър направи 32 спасявания, а Джетс записаха точки в девет от последните си 10 мача.

Ню Джърси Девилс се наложи с 3:2 над Кълъмбъс Блу Джакетс. Конър Браун записа гол и асистенция, Тимо Майер се разписа в четвърти пореден мач, а вратарят Конър Хелебайк спаси 19 удара. Микаел Пюхтия вкара първия си гол за сезона за Кълъмбъс.

Отава и Лос Анджелис също спечелиха

Отава Сенатърс победи Калгари Флеймс с 2:1 и удължи серията си с поне една спечелена точка до девет мача. Линус Улмарк направи 35 спасявания, а Майкъл Амадио и Шейн Пинто отбелязаха за домакините. Мат Коронато вкара единствения гол за Калгари.

Лос Анджелис Кингс спечели със същия резултат срещу Монреал Канейдиънс. Алекс Лафериер и Тревър Мур се разписаха за победителите, а вратарят Дарси Куепър спаси 29 удара. Дилън Ларкин записа асистенция при дебюта си за Монреал след трансфера от Детройт.

Два мача все още не са приключили

В срещата между Анахайм Дъкс и Сиатъл Кракен домакините водят с 3:2 в третия период. В другия незавършил мач Минесота Уайлд има преднина от 3:2 срещу Сан Хосе Шаркс, също в третата част. Крайният изход и за двата двубоя все още не е потвърден.

Следващият мач от програмата е Вегас Голдън Найтс срещу Едмънтън Ойлърс на 24 ноември.

Източници: nhl.com, hockey.com