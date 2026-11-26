Преди дългоочаквания сблъсък между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа, насрочен за 11 декември в Кардиф, Националната хокейна лига предложи сериозен претендент за бойно зрелище на годината. Танър Жано от Бостън Бруинс и Тайрел Бауър от Уинипег Джетс си размениха повече от 40 удара в продължение на близо минута.

Уинипег спечели гостуването си в Бостън с 4:2, но именно схватката между двамата привлече най-голямо внимание. Тя започна в първата третина, при резултат 1:1 и 10:49 минути на часовника. Според Асошиейтед прес Жано и Бауър са разговаряли още по време на загрявката, преди да се срещнат в центъра на леда.

Двамата първо се завъртяха около 20 секунди, преценявайки дистанцията, след което захвърлиха ръкавиците и започнаха продължителна размяна на удари. Каската на Бауър падна, Жано беше завъртян от съперника си, но нито един от двамата не се озова на леда. Съдиите прекратиха боя след около минута, а играчите получиха наказанията си.

Официалният сайт на Бостън отчете продължителност от около 56 секунди. Треньорът на Бруинс Марко Щурм определи случилото се кратко и ясно: „Един от най-добрите боеве, които съм виждал.“

Кайл Конър даде преднина на гостите още в 65-ата секунда. Бостън изравни чрез Морган Гийки в 7-ата минута, но Джош Мориси отново изведе Джетс напред преди края на първата третина.

Фрейзър Минтен възстанови равенството в средата на втория период, преди Морган Барън да вкара победния гол 2:07 минути преди края на частта. Марк Шайфли оформи крайното 4:2 с попадение на празна врата в третата третина. Вратарят на Уинипег Нико Доус направи 21 спасявания, а Джереми Суейман от Бостън отрази 14 удара.

За Жано това беше поредна тежка битка в кариерата му, а Бауър прие предизвикателството без отстъпление. Асошиейтед прес определи сблъсъка като един от най-дългите в НХЛ от известно време насам.

Докато хокейната публика вече спори дали това е боят на сезона, боксовите фенове очакват истинския британски супертежък сблъсък. Фюри и Джошуа трябва да се срещнат на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Уинипег ще гостува на Ню Йорк Айлъндърс в следващия си мач, а Бостън ще приеме Торонто Мейпъл Лийфс.