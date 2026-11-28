Питсбърг Пингуинс, Торонто Мейпъл Лийфс и Ню Джърси Девилс бяха сред победителите в последните 15 мача от редовния сезон на НХЛ. Едмънтън Ойлърс загуби с 2:4 от Сиатъл Кракен и допусна пето поредно поражение.

Питсбърг се наложи над Бъфало Сейбърс с 6:3. Торонто победи Бостън Бруинс с 3:1, като Морган Райли отбеляза първите си два гола за сезона. Второто му попадение беше 100-ото в кариерата му в НХЛ. „Последните два мача са добър знак“, каза Райли след успеха, който прекъсна серията на тима от девет загуби.

Юта и Колорадо спечелиха след дузпи

Юта Мамът надви Нешвил Предатърс с 6:5 след дузпи. Андерс Лий вкара два гола за победителите. Колорадо Авеланш също стигна до успех след изпълнение на дузпи, като се върна от изоставане и победи Минесота Уайлд с 4:3.

Ню Джърси Девилс направи обрат срещу Калгари Флеймс и спечели с 5:3. Джак Хюз завърши с гол и три асистенции, а брат му Люк Хюз се разписа два пъти. Ню Джърси записа трета поредна победа.

Останалите резултати

Сейнт Луис Блус – Далас Старс 5:3

Отава Сенатърс – Тампа Бей Лайтнинг 6:2

Филаделфия Флайърс – Ванкувър Канъкс 5:2

Флорида Пантърс – Вашингтон Кепитълс 3:2

Детройт Ред Уингс – Кълъмбъс Блу Джакетс 2:0

Лос Анджелис Кингс – Анахайм Дъкс 5:3

Сан Хосе Шаркс – Вегас Голдън Найтс 4:1

Чикаго Блекхоукс – Ню Йорк Рейнджърс 2:1

Уинипег Джетс – Ню Йорк Айлендърс 3:1

Сиатъл Кракен – Едмънтън Ойлърс 4:2

Източници: nhl.com, hockeydesk.com