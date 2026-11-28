Флорида Пантърс стигна до победа с 3:2 при гостуването си на Вашингтон Кепитълс, след като Сам Бенет отбеляза решаващото попадение само 24 секунди преди края на редовното време. Нападателят отклони шайбата в 19:36 минута на третата третина след подаване на Матю Ткачук.

Пантърс изоставаха с 1:2 в заключителната част, но Еети Луостаринен изравни резултата, преди Бенет да завърши обрата. Аарън Екблад вкара другия гол за гостите, а Коул Хътсън се разписа два пъти за Вашингтон. Матю и Брейди Ткачук записаха по две асистенции.

„Просто се борех пред вратата и шайбата се отклони от мен, но определено ще приемем този гол“, каза Бенет след мача. Вратарят на Флорида Якоб Маркстрьом завърши с 24 спасявания, докато стражът на домакините Логан Томпсън отрази 28 удара.

Флорида се изкачи до второто място

Успехът подобри актива на Пантърс до 15 победи, 8 загуби и 3 поражения след продължение. Така тимът се изкачи на второ място в Атлантическата дивизия. Вашингтон остана с баланс 11-12-0.

Победата продължи силното представяне на Флорида в мач, решен в последните минути. Двубоят беше и поредният, в който тимът трябваше да наваксва изоставане, преди да стигне до успеха в редовното време.

Флорида ще има възможност да затвърди позицията си още в следващия кръг, когато приема Тампа Бей Лайтнинг. Вашингтон ще търси прекъсване на серията си като гост на Сейнт Луис Блус.

Източници: bta.bg