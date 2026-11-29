Вегас Голдън Найтс победи Монреал Канейдиънс с 6:2, а Уилям Карлсон отбеляза хеттрик. Победата беше трета за Вегас в последните четири мача, докато Монреал допусна четвърта поредна загуба. Голдън Найтс реализираха три попадения с човек повече.

Тампа Бей Лайтнинг прекъсна серията си от три загуби с успех с 2:1 срещу Флорида Пантърс. Сам О'Райли вкара победния гол през втората третина. Флорида отправи 17 удара към вратата, което беше най-ниският резултат за отбора през сезона.

Питсбърг спечели в продължението

Питсбърг Пингуинс се наложи над Торонто Мейпъл Лийфс с 3:2 след продължение. Хендрик Лапиер вкара решаващото попадение 3:35 минути след началото на допълнителното време, а Томи Новак изравни за Питсбърг 51 секунди преди края на редовните 60 минути. „Рядко празнувам така, но бях много щастлив да донеса двете точки“, каза Лапиер.

Ню Йорк Рейнджърс победи Калгари Флеймс с 1:0, а Йеспер Корписало записа първия си шътаут с тима. Вашингтон Кепитълс спечели срещу Сейнт Луис Блус с 4:1. Каролина Хърикейнс се наложи над Отава Сенатърс с 3:2, Ню Джърси Девилс победи Уинипег Джетс с 2:1, а Нашвил Предатърс спечели срещу Детройт Ред Уингс с 3:2.

Едмънтън допусна пета поредна загуба

Сиатъл Кракен обърна Едмънтън Ойлърс и спечели с 4:2. Каапо Како отбеляза два гола в третата третина, а Едмънтън загуби петия си пореден мач. Конър Макдейвид и Леон Драйзайтъл се разписаха за домакините, но Ойлърс реализираха само едно от осемте си числени превъзходства.

„Беше нужно да има спешност в играта ни. Загубихме четири поредни мача, а сега станаха пет“, заяви треньорът на Едмънтън Майк Бабкок. Треньорът на Сиатъл Лейн Ламбърт определи представянето на тима като по-свързано и по-агресивно.

В останалите срещи Филаделфия Флайърс победи Ню Йорк Айлъндърс с 2:1, Далас Старс разгроми Юта Мамът със 7:4, Колорадо Авеланш спечели срещу Сан Хосе Шаркс с 6:3, а Лос Анджелис Кингс се наложи над Анахайм Дъкс с 5:4.

Източници: nhl.com