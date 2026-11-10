Левски с емоционално послание след трагедията на АМ „Тракия“, призова за кръводаряване

ПФК Левски изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, станала тази сутрин. От „Герена“ споделиха съпричастността си с пострадалите и отправиха призив към хората, които имат възможност, да дарят кръв.
От клуба подчертаха, че мислите им са с всички, които продължават да се борят за живота си след тежкия инцидент.
Ето цялото послание на „сините“, публикувано на официалния им сайт:
„ПФК Левски изказва дълбоки съболезнования на семействата и близките на жертвите в жестоката катастрофа на АМ „Тракия“. Потресени сме от ужасната трагедия, която сполетя цяла България тази сутрин.
В този изключително тежък миг мислите ни са с всички, които все още се борят за живота си. Умоляваме всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.
Кураж и бързо възстановяване на пострадалите. Молитвите ни са насочени към вас“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #3
15:32 10.11.2026
2 Прав си ноооо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Има и много кръвопийци за съжерение
15:34 10.11.2026
3 Ти пък от къде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Разбра че е така. "Много" си информиран. Мъгла режеща се със нож мокра настилка превишена скорост а ченге нема никакво. НО КОГА Е ПРИЯТНО ТОПЛИЧКО ТЕ СА НА ВЪН У ПАТРУЛКИТЕ НА КИЛОМЕТЪР ДВА КАМЕРИ ГЛОБИ И ПЪЛНЯТ БЮДЖЕТА. ХОРА КРАДАТ ВИ МАНИПУЛИРАТ ВИ. И ПРИМЕР ОТ ТРИ МЕСЕЦА НА ТОВА МЯСТО 50 КИЛОМЕТРА СТАНАХА ПОНЕ 7 КАТАСТРОФИ СЪС МНОГО ЗАГИНАЛИ. КЪДЕ СТЕ СЛУЖБАРИ. А МОЖЕ БИ НА ПРОТЕСТИ ЗА ВИСОКИ ЗАПЛАТИ.
15:50 10.11.2026