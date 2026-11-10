Левски с емоционално послание след трагедията на АМ „Тракия“, призова за кръводаряване

ПФК Левски изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, станала тази сутрин. От „Герена“ споделиха съпричастността си с пострадалите и отправиха призив към хората, които имат възможност, да дарят кръв.

От клуба подчертаха, че мислите им са с всички, които продължават да се борят за живота си след тежкия инцидент.

Ето цялото послание на „сините“, публикувано на официалния им сайт:

„ПФК Левски изказва дълбоки съболезнования на семействата и близките на жертвите в жестоката катастрофа на АМ „Тракия“. Потресени сме от ужасната трагедия, която сполетя цяла България тази сутрин.

В този изключително тежък миг мислите ни са с всички, които все още се борят за живота си. Умоляваме всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Кураж и бързо възстановяване на пострадалите. Молитвите ни са насочени към вас“.