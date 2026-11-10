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Левски с емоционално послание след трагедията на АМ „Тракия“, призова за кръводаряване

Левски с емоционално послание след трагедията на АМ „Тракия“, призова за кръводаряване

10 Ноември, 2026 15:31 546 3

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От „Герена“ споделиха съпричастността си

Левски с емоционално послание след трагедията на АМ „Тракия“, призова за кръводаряване - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ПФК Левски изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, станала тази сутрин. От „Герена“ споделиха съпричастността си с пострадалите и отправиха призив към хората, които имат възможност, да дарят кръв.

От клуба подчертаха, че мислите им са с всички, които продължават да се борят за живота си след тежкия инцидент.

Ето цялото послание на „сините“, публикувано на официалния им сайт:

„ПФК Левски изказва дълбоки съболезнования на семействата и близките на жертвите в жестоката катастрофа на АМ „Тракия“. Потресени сме от ужасната трагедия, която сполетя цяла България тази сутрин.

В този изключително тежък миг мислите ни са с всички, които все още се борят за живота си. Умоляваме всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Кураж и бързо възстановяване на пострадалите. Молитвите ни са насочени към вас“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Стотици хора в Бургас, Сливен, Ямбол даряват кръв.Велик е нашият НАРОД!

    Коментиран от #2, #3

    15:32 10.11.2026

  • 2 Прав си ноооо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има и много кръвопийци за съжерение

    15:34 10.11.2026

  • 3 Ти пък от къде

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Разбра че е така. "Много" си информиран. Мъгла режеща се със нож мокра настилка превишена скорост а ченге нема никакво. НО КОГА Е ПРИЯТНО ТОПЛИЧКО ТЕ СА НА ВЪН У ПАТРУЛКИТЕ НА КИЛОМЕТЪР ДВА КАМЕРИ ГЛОБИ И ПЪЛНЯТ БЮДЖЕТА. ХОРА КРАДАТ ВИ МАНИПУЛИРАТ ВИ. И ПРИМЕР ОТ ТРИ МЕСЕЦА НА ТОВА МЯСТО 50 КИЛОМЕТРА СТАНАХА ПОНЕ 7 КАТАСТРОФИ СЪС МНОГО ЗАГИНАЛИ. КЪДЕ СТЕ СЛУЖБАРИ. А МОЖЕ БИ НА ПРОТЕСТИ ЗА ВИСОКИ ЗАПЛАТИ.

    15:50 10.11.2026

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