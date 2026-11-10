ЦСКА, Лудогорец и БФС също изразиха съпричастност след трагедията на АМ „Тракия“

ПФК ЦСКА излезе с емоционално послание след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. От клуба изразиха съболезнования към семействата и близките на загиналите и пожелаха сили и бързо възстановяване на пострадалите.

„Червените“ отправиха и призив към всички, които имат възможност, да помогнат чрез кръводаряване в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Ето цялото послание на ЦСКА:

„ПФК ЦСКА изразява дълбоката си съпричастност към всички засегнати от тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“.

Изказваме искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Мислите ни са с пострадалите, на които пожелаваме сили и успешно възстановяване.

Призоваваме всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

В такива моменти всяка подадена ръка има значение.“

Посланието на Лудогорец:

"ПФК Лудогорец скърби за жертвите на тежките катастрофи, станали тази сутрин на автомагистрала „Тракия“. Поднасяме искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите.

В този тежък момент се молим за живота и възстановяването на всички ранени. Изразяваме своята подкрепа към техните семейства и благодарим на медицинските и спасителните екипи, които се борят за спасяването на човешки животи. Призоваваме всички хора в района на Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора, които имат възможност и отговарят на условията, да дарят кръв.

Кръв можете да дарите на следните места:

Сливен – Кръвен център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, на първия етаж на ДКЦ II, бившата Трета поликлиника, ул. „Стефан Караджа“ № 2. Обявеното работно време за кръводаряване е всеки ден от 08:00 до 14:30 ч.

Ямбол – Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ „Свети Пантелеймон“, ул. „Панайот Хитов“ № 30.

Бургас – Отделение по трансфузионна хематология към УМБАЛ Бургас, в жълтата сграда зад ДКЦ I, бившата Първа поликлиника.

Стара Загора – Районен център по трансфузионна хематология, бул. „Генерал Столетов“ № 2, в района на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“.

Нека бъдем съпричастни и помогнем. Дарената кръв спасява живот!"

Ето какво изказаха от БФС:

"Българският футболен съюз изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките пътни инциденти на автомагистрала „Тракия“ днес.

В този трагичен момент футболната общност е съпричастна към болката на всички засегнати от трагедията.

Пожелаваме сили и кураж на близките на жертвите, както и бързо и пълно възстановяване на всички пострадали.

Отправяме молба към всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен."