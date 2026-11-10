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Джани Инфантино може да бъде призован в Конгреса заради Доналд Тръмп
  Тема: Известни личности

Джани Инфантино може да бъде призован в Конгреса заради Доналд Тръмп

10 Ноември, 2026 22:00 539 3

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Разследване в САЩ обхваща контактите на ФИФА с президента, семейството му и бизнеса му

Джани Инфантино може да бъде призован в Конгреса заради Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джанни Инфантино може да бъде призован в Конгреса на САЩ заради разследване на отношенията му с президента Доналд Тръмп. Възможното изслушване може да се състои през януари 2027 г., ако демократите получат контрол над двете камари след междинните избори, съобщава „Дейли телеграф“, цитиран от rbc.ru.

Разследването е започнато през юли от демократа Джейми Раскин, който е заместник-председател на правната комисия към Камарата на представителите. Той е поискал от ФИФА всички документи за контактите на организацията с Тръмп, неговата администрация и семейния бизнес Trump Organization. По информация на изданието Раскин все още не е получил поисканите материали.

При промяна на съотношението на силите в Конгреса Раскин може да оглави правната комисия. Това би му дало възможност да изисква документи и да призовава свидетели по силата на правомощията на комисията. Към момента става дума за възможно бъдещо призоваване, а не за обявено официално явяване на Инфантино.

Един от поводите за разследването е случаят с футболиста на американския национален отбор Фоларин Балогун по време на световното първенство през 2026 г. Той получи червен картон в мача от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина, но наказанието му беше отменено след телефонен разговор между Тръмп и Инфантино.

Президентът на ФИФА заяви, че решението е взето от независим дисциплинарен комитет. Случаят обаче беше включен в списъка с епизоди, заради които Раскин поиска информация за отношенията между ФИФА и американската администрация.

Вниманието към връзките между Тръмп и Инфантино се засили още по време на жребия за световното първенство във Вашингтон на 5 декември 2025 г. Тогава американският президент получи награда за мир, учредена от ФИФА.

От федерацията обясниха, че отличието е предназначено за „лица, предприели изключителни и извънредни действия в името на мира“. Наградата не е била предварително одобрена от съвета на ФИФА, а не са били обявени номинации, жури или критерии за избор.

Разследването обхваща и планове за продажба на част от търговските права за световното първенство на структура, свързана с Джошуа Кушнер, брат на зетя на Тръмп Джаред Кушнер. ФИФА се е отказала от идеята след критики.


САЩ
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    ДА СЕ СТЯГАТ.

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    22:43 10.11.2026

  • 3 Историк

    2 0 Отговор
    Мафията Тръмп е навсякъде,откъдето могат да вземат пари. Нямат срам ,а и клана е голям- жени ,деца, ,зетьове, снахи,родовото им дърво- край нямат.

    22:45 10.11.2026

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