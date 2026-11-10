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Месут Йозил попадна в базата данни „Миротворец“
  Тема: Известни личности

Месут Йозил попадна в базата данни „Миротворец“

10 Ноември, 2026 23:47 575 0

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Бившият германски национал призова руските отбори да бъдат върнати в международните турнири

Месут Йозил попадна в базата данни „Миротворец“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият германски национал Месут Йозил е включен в базата данни „Миротворец“ след изказване в подкрепа на връщането на руските клубове и национални отбори в международния футбол. В публикуваната информация срещу него са посочени седем основания, свързани с твърдяна подкрепа за руската агресия срещу Украйна и разпространение на руски пропагандни послания.

Поводът е изказване на Йозил в Истанбул след демонстративен мач между ветерани на Истанбул Башакшехир и Зенит Санкт Петербург. Срещата, завършила 3:2 за турския отбор, е била част от 19-ото издание на Евразийския икономически форум „Верона“.

„Надявам се отсега нататък да оставят настрана този двоен стандарт и да се отнасят към всички по един и същи начин“, е заявил Йозил, след като е посочил, че руските отбори са санкционирани, докато израелските продължават да участват в международни състезания. Цитатът е предаден от медии, отразили събитието.

Сред посочените срещу Йозил основания са пропаганда на война, публична подкрепа за руската агресия и убийството на украински граждани, участие в актове на хуманитарна агресия срещу Украйна и манипулиране на информация от обществен интерес.

В списъка са включени още разпространение на наративи на руската пропаганда, участие в информационно-пропагандни акции на руския агресор и повторно формулирана теза за публична подкрепа за руската агресия. Тези определения са позиции на организацията, поддържаща базата данни, а не съдебни заключения.

„Миротворец“ е неправителствен проект, който публикува данни за лица, определяни от него като заплаха за интересите на Украйна. Включването на даден човек в базата не означава, че срещу него е повдигнато обвинение от украински съд или че има постановена присъда.

Йозил е сред най-разпознаваемите германски футболисти от своето поколение. Той игра за Реал Мадрид между 2010 и 2013 г., след което премина в Арсенал. За лондонския клуб той се състезава до 2021 г., а след това носи екипите на Фенербахче и Истанбул Башакшехир.

Кариерата му приключи през март 2023 г. На клубно ниво той има 645 мача, а за Германия е записал 92 участия и 23 гола. Йозил беше част от състава, спечелил световната титла през 2014 г.

Руските клубове и националните отбори са отстранени от турнирите под егидата на ФИФА и УЕФА от февруари 2022 г. след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Към момента няма данни Йозил да е получил съдебна санкция във връзка с включването му в базата данни.

Източници: fakty.com.ua, metaratings.ru, en.royanews.tv


Украйна
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