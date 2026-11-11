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ПАОК обяви кога Десподов се завръща

ПАОК обяви кога Десподов се завръща

11 Ноември, 2026 09:03 440 0

  • кирил десподов-
  • гръцка суперлига-
  • димитрис пелкас-
  • български национален отбор

Българският капитан увеличава натоварванията след операция на палеца и вирусно заболяване. В ПАОК очакват да могат да разчитат и на Димитрис Пелкас

ПАОК обяви кога Десподов се завръща - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кирил Десподов напредва във възстановяването си и се очаква отново да бъде на разположение на треньора на ПАОК Алесио Лиши след паузата за националните отбори. Българският капитан постепенно увеличава натоварванията, но конкретна дата за завръщането му не е обявена.

Десподов не е играл за солунския тим от 22 март, когато започна като титуляр при победата с 2:1 като гост на Волос. След този двубой нападателят претърпя операция на палеца на десния крак, а по-късно премина и през вирусно заболяване.

Периодът без клубни срещи дава възможност на Десподов да подобри физическото си състояние и да се върне постепенно към игровите натоварвания. Целта е той да бъде готов за двубоите на ПАОК в гръцката Суперлига и турнира за Купата на Гърция.

„Очаква се“ да бъде на разположение след паузата е формулировката, с която е описано състоянието на българина. Това означава, че завръщането му в групата и участието му в конкретен мач ще зависят от физическата му готовност и решението на треньорския щаб.

В ПАОК очакват след прекъсването да могат да разчитат и на Димитрис Пелкас. Новините за Десподов и Пелкас идват след загубата на Кристиан Якич преди паузата за националните отбори. Ако двамата се върнат в състава, Лиши ще разполага с повече възможности при избора на състав за предстоящите срещи.


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