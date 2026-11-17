България заема 93-о място в актуалното подреждане на световната ранглиста на ФИФА. Националният отбор е с 1247,37 точки, след като е загубил близо 9 точки от актива си.

Спадът последва двете поражения в края на участието на тима в Лигата на нациите – 0:5 от Исландия в Пловдив и 1:2 от Естония в Талин. След тези резултати България беше изпреварена от Тайланд и Замбия, а пред националния отбор вече е и Палестина.

Позицията поставя под въпрос оставането на България в първата стотица. Мозамбик е на 100-о място, а непосредствено след българския тим са Беларус, Китай, Бахрейн, Гватемала, Виетнам и Таджикистан. За да остане в Топ 100, отборът ще трябва да прекъсне негативната тенденция в следващите си официални мачове.

Поражението от Естония не промени напълно разпределението между съперниците в групата. Естонците са на 116-о място, Люксембург заема 103-а позиция, а победителят в потока Исландия е 71-ви. Тъй като следващата официална актуализация на ранглистата е насрочена за 18 ноември, подреждането от 93-о място трябва да се разглежда като предварително live изчисление, което предстои да бъде утвърдено от ФИФА.

На 6 декември в Белфаст ще бъде изтеглен жребият за квалификациите за европейското първенство през 2028 г. България ще бъде в четвърта урна, което ограничава възможностите за по-благоприятно разпределение на съперниците.

„Квалификационната групова фаза ще започне през март 2027 г. и ще приключи през ноември 2027 г.“

Победителите в групите ще се класират директно за турнира, докато част от завършилите на второ място ще получат директна квота, а други ще играят плейофи. Допълнителните срещи са предвидени за март 2028 г. Евро 2028 ще се проведе от 9 юни до 9 юли 2028 г. Домакини са Англия, Уелс, Шотландия и Република Ирландия.