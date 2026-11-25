Кирил Георгиев спечели бронзов медал в категория над 90 килограма на европейското първенство по бокс до 23 години в Пореч, Хърватия. Българският национал стигна до третото място след загуба на полуфинала от германеца Дилман Язган с 0:5 съдийски гласа.

Срещата започна с по-добър рунд за българския боксьор. Георгиев спечели първата част с 3:2 гласа, но в следващите рундове Язган успя да промени хода на двубоя и да натрупа предимство.

Крайните оценки на съдиите бяха 27:30, 28:29, 28:29, 28:29 и 27:30 в полза на германеца. Така Язган се класира за финала, а Георгиев остана с бронзовото отличие, което се присъжда на двамата загубили полуфиналисти.

В полуфинала бяха отсъдени наказателни точки и за двамата състезатели. Георгиев получи две, докато Язган беше санкциониран веднъж. Разликата в наказанията се отрази на съдийските карти и на крайния резултат.

Българският национал се състезаваше под ръководството на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев. Бронзът в Пореч е спечелен в най-тежката категория на европейското първенство до 23 години.