Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фабио Канаваро определи Русия като тежък съперник за Узбекистан

Фабио Канаваро определи Русия като тежък съперник за Узбекистан

11 Ноември, 2026 15:47 411 0

  • сборна русия-
  • сборна узбекистан-
  • валерий карпин-
  • фабио канаваро

Срещата ще се играе на 12 ноември на стадион „Пахтакор“ в Ташкент

Фабио Канаваро определи Русия като тежък съперник за Узбекистан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Узбекистан Фабио Канаваро определи националния отбор на Русия като тежък съперник преди предстоящия приятелски мач между двата тима. Срещата ще се играе на 12 ноември на стадион „Пахтакор“ в Ташкент, а началото е насрочено за 18:00 часа московско време и 20:00 часа местно време.

„Това е много тежък отбор. За нас мачът ще бъде добър тест и възможност да проверим силите си срещу топ-сборна“, заяви Канаваро, цитиран от „Чемпионат“. Италианецът допълни, че неговият щаб е анализирал руския тим и познава играчите му.

Канаваро пое националния отбор на Узбекистан през октомври 2025 г. Под негово ръководство тимът се подготвя за срещата с Русия като част от ноемврийския международен прозорец.

Русия и Узбекистан се срещнаха за последно през ноември 2022 г. Тогава двубоят в Ташкент завърши 0:0. Предстоящият мач отново ще се проведе в узбекската столица, но този път на стадион „Пахтакор“.

За руския отбор това е първият от двата приятелски мача през ноември. След срещата с Узбекистан тимът на Карпин ще играе с Венецуела на 17 ноември в Краснодар. Русия провежда само контролни срещи, след като ФИФА и УЕФА отстраниха националния ѝ отбор от международните си турнири.


Узбекистан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове