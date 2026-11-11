Фабио Канаваро определи Русия като тежък съперник за Узбекистан

Старши треньорът на Узбекистан Фабио Канаваро определи националния отбор на Русия като тежък съперник преди предстоящия приятелски мач между двата тима. Срещата ще се играе на 12 ноември на стадион „Пахтакор“ в Ташкент, а началото е насрочено за 18:00 часа московско време и 20:00 часа местно време.

„Това е много тежък отбор. За нас мачът ще бъде добър тест и възможност да проверим силите си срещу топ-сборна“, заяви Канаваро, цитиран от „Чемпионат“. Италианецът допълни, че неговият щаб е анализирал руския тим и познава играчите му.

Канаваро пое националния отбор на Узбекистан през октомври 2025 г. Под негово ръководство тимът се подготвя за срещата с Русия като част от ноемврийския международен прозорец.

Русия и Узбекистан се срещнаха за последно през ноември 2022 г. Тогава двубоят в Ташкент завърши 0:0. Предстоящият мач отново ще се проведе в узбекската столица, но този път на стадион „Пахтакор“.

За руския отбор това е първият от двата приятелски мача през ноември. След срещата с Узбекистан тимът на Карпин ще играе с Венецуела на 17 ноември в Краснодар. Русия провежда само контролни срещи, след като ФИФА и УЕФА отстраниха националния ѝ отбор от международните си турнири.