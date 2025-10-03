Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фабио Канаваро близо до договор с Узбекистан

Фабио Канаваро близо до договор с Узбекистан

3 Октомври, 2025 06:30 486 0

  • фабио канаваро-
  • узбекистан-
  • футбол

Той ще изведе азиатците на исторически първи Мондиал 

Фабио Канаваро близо до договор с Узбекистан - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендата на италианския футбол и носител на „Златната топка“ Фабио Канаваро е на крачка от това да оглави националния отбор на Узбекистан. Според последните информации на “La Gazzetta dello Sport”, 52-годишният специалист вече е дал съгласието си устно, а официалният контракт се очаква да бъде финализиран в идните дни.

Ако споразумението бъде потвърдено, Канаваро ще изведе узбеките на Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Това ще бъде първата историческа поява на страната на Мондиал.

След треньорски престой в редица клубове – сред които китайските Гуанджоу и Тиендзин, Ал-Насър в Саудитска Арабия, както и италианските Удинезе и Беневенто – последната спирка на Канаваро беше Динамо Загреб. Там обаче престоят му приключи през април 2025 г., след като хърватският шампион реши да се раздели с него.

Сега пред бившия капитан на „Скуадра адзура“ стои нова амбициозна мисия – да напише най-славната страница в историята на узбекския футбол догодина в САЩ.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ