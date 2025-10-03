Фабио Канаваро близо до договор с Узбекистан

Легендата на италианския футбол и носител на „Златната топка“ Фабио Канаваро е на крачка от това да оглави националния отбор на Узбекистан. Според последните информации на “La Gazzetta dello Sport”, 52-годишният специалист вече е дал съгласието си устно, а официалният контракт се очаква да бъде финализиран в идните дни.

Ако споразумението бъде потвърдено, Канаваро ще изведе узбеките на Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Това ще бъде първата историческа поява на страната на Мондиал.

След треньорски престой в редица клубове – сред които китайските Гуанджоу и Тиендзин, Ал-Насър в Саудитска Арабия, както и италианските Удинезе и Беневенто – последната спирка на Канаваро беше Динамо Загреб. Там обаче престоят му приключи през април 2025 г., след като хърватският шампион реши да се раздели с него.

Сега пред бившия капитан на „Скуадра адзура“ стои нова амбициозна мисия – да напише най-славната страница в историята на узбекския футбол догодина в САЩ.