Фабио Канаваро поема националния отбор на Узбекистан за историческия Мондиал 2026

Фабио Канаваро поема националния отбор на Узбекистан за историческия Мондиал 2026

6 Октомври, 2025 20:01 395 0

Очакванията към селекционера са огромни

Фабио Канаваро поема националния отбор на Узбекистан за историческия Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианският защитник и носител на „Златната топка“ Фабио Канаваро ще бъде начело на националния отбор на Узбекистан по време на дебютното им участие на Световното първенство през 2026 година. Това потвърдиха официално от Футболната федерация на Узбекистан, като подробности около продължителността на договора остават засега в тайна.

Узбекистан пише нова страница в спортната си история, след като за първи път ще се изправи срещу най-добрите футболни нации на планетата.

Мондиал 2026 ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико между 11 юни и 19 юли, а форматът ще бъде разширен до рекордните 48 отбора.

Фабио Канаваро, който през 2006 година изведе Италия до световния връх и бе отличен с най-престижната индивидуална награда във футбола, има богата треньорска визитка. През последните години той ръководи отбори като Удинезе и Беневенто в Италия, Ал Насър в Саудитска Арабия, китайските грандове Гуанджоу и Тянцзин, както и хърватския Динамо Загреб.

Като футболист Канаваро остави ярка следа в клубове като Наполи, Парма, Интер, Ювентус, Реал Мадрид и Ал Ахли (ОАЕ), а сега ще се опита да вдъхне увереност и победен дух на узбекския национален тим.


