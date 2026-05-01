Ивелин Попов: Футболистите са като деца – егоизмът е част от играта

Бившият национал Ивелин Попов откровено разкри подробности около напрежението с бившия си наставник Валерий Карпин в интервю за руското издание „Спорт-Експрес“. Попов, който напусна Ростов именно заради този конфликт и по-късно облече екипа на Сочи, сподели размисли за човешката страна на футбола и уроците, които е научил.

„Честно казано, всеки футболист носи в себе си доза егоизъм. Признавам, че и аз не съм безгрешен – допускал съм грешки, понякога съм реагирал прибързано и не съм бил прав. В онзи момент не трябваше да действам така“, разказва Попов.

Той подчертава, че преди разрива с Карпин двамата са били изключително близки, като го е възприемал почти като по-голям брат извън терена.

„Във футбола често се случва да реагираш импулсивно, воден от емоциите на мига. По-късно идва трудният момент на осъзнаване и признаване на вината. Много често играчът е убеден, че е прав, но истината е друга. Футболистът прилича на малко дете – събужда се и плаче, докато не получи това, което иска. За мен беше важно да порасна и да осъзная тези неща“, допълва Попов.

Той не пропусна да отбележи, че и Карпин, с дългогодишния си опит в европейския футбол, вероятно е преминавал през подобни ситуации и е реагирал по сходен начин.