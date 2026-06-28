Фабио Канаваро: „Болката от поражението е голяма, но гордостта ми към отбора е още по-голяма“

Футболната приказка на Узбекистан на Световното първенство в Северна Америка приключи без спечелена точка, след като тимът отстъпи с 1:3 на Демократична република Конго в третия кръг от груповата фаза. Въпреки разочароващия резултат, селекционерът Фабио Канаваро не скри уважението и признателността си към своите играчи.

След последния съдийски сигнал, легендарният италианец не спести емоциите си: „Не обичам да губя – кой ли треньор обича? Ядосан съм, разбира се, но не мога да отправя упрек към футболистите. Те оставиха сърцата си на терена. Световното първенство е безмилостно, а нашите момчета страдат най-много от всички в Узбекистан. В съблекалнята цареше тъга, но и гордост.“

Канаваро разкри, че страхът от победата е надделял в ключови моменти: „Влязохме на почивката с усещането, че можем повече. Настоявах да ускорим темпото и да затегнем защитата, защото Конго атакуваше опасно по фланговете. За съжаление, често губехме топката с гръб към вратата – нещо, което в такива мачове почти винаги води до неприятности.“

Въпреки ранното отпадане, Канаваро е категоричен, че узбекистанският футбол има нужда от развитие и постоянство: „Това е само началото. Футболът в страната трябва да се изкачи на ново ниво. Днес научихме ценни уроци, които ще ни помогнат да растем. Никога няма да се оплаквам от тези момчета – те дадоха всичко от себе си.“