Канада няма да издаде визи на руснаци за световното по хокей до 20 г

Канадското правителство е уведомило Международната федерация по хокей на лед (IIHF) и Hockey Canada, че няма да издава визи на руски хокеисти за предстоящото световно първенство до 20 години. Според канадската спортна медия TSN забраната ще важи и за руски играчи, които вече имат канадски визи, както и за участие под неутрален флаг.
Турнирът трябва да се проведе от 26 декември 2026 г. до 5 януари 2027 г. в Едмънтън и Ред Диър, провинция Албърта. Решението на канадските власти поставя под въпрос участието на Русия само няколко седмици преди началото на състезанието.
На 30 октомври Спортният арбитражен съд постанови, че IIHF трябва да допусне руските отбори до международните си първенства с незабавен ефект. Международната федерация заяви, че ще изпълни решението, но предупреди за практически последици, свързани с визите, сигурността, пътуванията и промени във формата на вече подготвените турнири.
Ръководството на IIHF посочи, че решението на съда изисква координация с организаторите, националните федерации и властите в държавите домакини. В публичния списък на участниците за турнира в Канада обаче Норвегия все още фигурира в група B, докато Русия не е изписана сред отборите. Това оставя неуреден въпроса дали и как руската селекция ще бъде включена в окончателната схема.
Канадският премиер Марк Карни заяви на 4 ноември, че руски състезатели няма да получат визи за младежкото световно първенство. Ден по-късно руският спортен министър и председател на Руския олимпийски комитет Михаил Дегтярев каза, че Москва разполага с план при отказ на канадските власти.
„Няма да го разкриваме. За Русия всичко ще бъде добре, а за Канада ще бъде лошо“, каза Дегтярев, цитиран от rbc.ru. Той не уточни какви действия предвижда резервният вариант.
Русия не участва в международни хокейни състезания след отстраняването на руските отбори през 2022 г. Последното участие на руския младежки състав в турнира беше през 2021 г., когато тимът достигна полуфинал, но загуби мача за бронзовите медали. След решението на Спортния арбитражен съд и отказа на Канада да издава визи окончателният състав на участниците и форматът на турнира остават предмет на спор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия вече
Всъщност е абсолютно ненужна на цялата планета.
Коментиран от #8, #9, #12
20:55 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този дето не разбира
Коментиран от #4, #16
20:58 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Само не разбирам
Коментиран от #14
21:04 11.11.2026
6 Жожи
21:05 11.11.2026
7 Перо
21:05 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Перо
До коментар #1 от "Русия вече":Един с мустачки определи кои са ненужни!
21:07 11.11.2026
10 Сийка
Коментиран от #22
21:08 11.11.2026
11 Може би,
До коментар #8 от "Жожи":обаче си ходя където си искам, когато си искам.
Путин oмupucвa бункера 5 години.
21:09 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ?????
До коментар #5 от "Само не разбирам":Общо взето според устава на IHF в такъв случай следва отнемане на домакинството.
Да видим ще им стиска ли да изпълнят собствения си устав.
21:20 11.11.2026
15 Джо Ножа
21:22 11.11.2026
16 Тези
До коментар #3 от "Този дето не разбира":Станаха пълни идиоти
Коментиран от #17
21:38 11.11.2026
17 Тези
До коментар #16 от "Тези":Забраняват да се купува алкохол до 21г, какво искат да покажат на младежите, няма да формират десиденти, а напротив ще се формира ненавист към канадците
21:43 11.11.2026
18 БАНко
Коментиран от #20
21:47 11.11.2026
19 БАНко
21:49 11.11.2026
20 Дори
До коментар #18 от "БАНко":Чичкото с мустачките правеше олимпийски игри и не е отказвал на страните да участват
21:53 11.11.2026
21 1234
21:56 11.11.2026
22 Като
До коментар #10 от "Сийка":Комсомолец винаги готов(а)
21:59 11.11.2026