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Канада няма да издаде визи на руснаци за световното по хокей до 20 г

Канада няма да издаде визи на руснаци за световното по хокей до 20 г

11 Ноември, 2026 20:51 675 22

  • русия-
  • канада-
  • хокей-
  • световно първенство до 20 години-
  • iihf

Според TSN дори руски хокеисти с канадски визи няма да бъдат допуснати, включително под неутрален флаг

Канада няма да издаде визи на руснаци за световното по хокей до 20 г - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Канадското правителство е уведомило Международната федерация по хокей на лед (IIHF) и Hockey Canada, че няма да издава визи на руски хокеисти за предстоящото световно първенство до 20 години. Според канадската спортна медия TSN забраната ще важи и за руски играчи, които вече имат канадски визи, както и за участие под неутрален флаг.

Турнирът трябва да се проведе от 26 декември 2026 г. до 5 януари 2027 г. в Едмънтън и Ред Диър, провинция Албърта. Решението на канадските власти поставя под въпрос участието на Русия само няколко седмици преди началото на състезанието.

На 30 октомври Спортният арбитражен съд постанови, че IIHF трябва да допусне руските отбори до международните си първенства с незабавен ефект. Международната федерация заяви, че ще изпълни решението, но предупреди за практически последици, свързани с визите, сигурността, пътуванията и промени във формата на вече подготвените турнири.

Ръководството на IIHF посочи, че решението на съда изисква координация с организаторите, националните федерации и властите в държавите домакини. В публичния списък на участниците за турнира в Канада обаче Норвегия все още фигурира в група B, докато Русия не е изписана сред отборите. Това оставя неуреден въпроса дали и как руската селекция ще бъде включена в окончателната схема.

Канадският премиер Марк Карни заяви на 4 ноември, че руски състезатели няма да получат визи за младежкото световно първенство. Ден по-късно руският спортен министър и председател на Руския олимпийски комитет Михаил Дегтярев каза, че Москва разполага с план при отказ на канадските власти.

„Няма да го разкриваме. За Русия всичко ще бъде добре, а за Канада ще бъде лошо“, каза Дегтярев, цитиран от rbc.ru. Той не уточни какви действия предвижда резервният вариант.

Русия не участва в международни хокейни състезания след отстраняването на руските отбори през 2022 г. Последното участие на руския младежки състав в турнира беше през 2021 г., когато тимът достигна полуфинал, но загуби мача за бронзовите медали. След решението на Спортния арбитражен съд и отказа на Канада да издава визи окончателният състав на участниците и форматът на турнира остават предмет на спор.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия вече

    8 29 Отговор
    е абсолютно ненужна на никой.
    Всъщност е абсолютно ненужна на цялата планета.

    Коментиран от #8, #9, #12

    20:55 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този дето не разбира

    26 4 Отговор
    Това е спорт, спортистите какво общо имат с войната бе

    Коментиран от #4, #16

    20:58 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само не разбирам

    18 3 Отговор
    Защо има международни организации, които уж трябва да играят ролята на регулаторен орган, щом никой не се съобразява с техните решения и си прави каквото реши? Ще бъдат ли наложени някакъв вид санкции в такъв случай?

    Коментиран от #14

    21:04 11.11.2026

  • 6 Жожи

    23 4 Отговор
    Само така, като я отстраняват от надпреварата, могат да я победят. В честна игра не могат. Смешници!

    21:05 11.11.2026

  • 7 Перо

    20 2 Отговор
    Смесването на политика със спорт е много вредно! Губи се интереса на публиката, да не говорим за състезателите! Получава се неконкурентно състезание и “успехите” и медалите олекват!

    21:05 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Перо

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Русия вече":

    Един с мустачки определи кои са ненужни!

    21:07 11.11.2026

  • 10 Сийка

    0 8 Отговор
    Съгласна!

    Коментиран от #22

    21:08 11.11.2026

  • 11 Може би,

    1 13 Отговор

    До коментар #8 от "Жожи":

    обаче си ходя където си искам, когато си искам.
    Путин oмupucвa бункера 5 години.

    21:09 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ?????

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само не разбирам":

    Общо взето според устава на IHF в такъв случай следва отнемане на домакинството.
    Да видим ще им стиска ли да изпълнят собствения си устав.

    21:20 11.11.2026

  • 15 Джо Ножа

    1 8 Отговор
    Правилно, русия е туморът на планетата

    21:22 11.11.2026

  • 16 Тези

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Този дето не разбира":

    Станаха пълни идиоти

    Коментиран от #17

    21:38 11.11.2026

  • 17 Тези

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тези":

    Забраняват да се купува алкохол до 21г, какво искат да покажат на младежите, няма да формират десиденти, а напротив ще се формира ненавист към канадците

    21:43 11.11.2026

  • 18 БАНко

    3 0 Отговор
    ФАШИЗМА БРОДИ ПО СВЕТА !!! В КАНАДСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПОСРЕЩНАХА ЕДИН ОТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ УБИЙЦИ ОТ ХИТЛЕРИСТКА ГЕРМАНИЯ С ПОЧЕСТИ НА ГЕРОЙ И РЪКОПЛЯСКАНИЯ ОТ ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН !!!

    Коментиран от #20

    21:47 11.11.2026

  • 19 БАНко

    3 0 Отговор
    ПРИ ПОСЛЕДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КИКБОКС РУСИЯ СПЕЧЕЛИ .......94 МЕДАЛА !!! ЗАБРАНА МУ Е МАЙКАТА , ЖАЛКИ НАТООВЦЕ !!!

    21:49 11.11.2026

  • 20 Дори

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "БАНко":

    Чичкото с мустачките правеше олимпийски игри и не е отказвал на страните да участват

    21:53 11.11.2026

  • 21 1234

    3 0 Отговор
    Какво друго да очакваме от Канада – държава, приютила след ВСВ хиляди украински емигранти, включително ветерани от нацистката СС дивизия „Галичина“? През 2023 г. канадският парламент дори аплодира на крака един от тях! На този исторически фон антируските настроения едва ли са изненада. Но да наказваш млади спортисти заради националността им, пренебрегвайки решение на Спортния арбитражен съд, вече няма нищо общо със спортните принципи.

    21:56 11.11.2026

  • 22 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сийка":

    Комсомолец винаги готов(а)

    21:59 11.11.2026

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