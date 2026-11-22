Каролина Хърикейнс победи Едмънтън Ойлърс със 7:4 в един от най-резултатните мачове в НХЛ. Гостите поведоха с 2:0, но домакините отбелязаха пет гола във втората третина и обърнаха развоя на срещата.
Андрей Свечников вкара два пъти, а Себастиан Ахо завърши с гол и две асистенции. За Едмънтън Леон Драйзайтъл записа гол и асистенция, докато Конър Макдейвид приключи с две асистенции. „Те спечелиха повече единоборства и повече битки за шайбата. Показаха, че са пред нас“, каза треньорът на Ойлърс Майк Бабкок.
Линдхолм с четири гола за Бостън
Бостън Бруинс се наложи над Вашингтон Кепитълс със 7:5. Елиас Линдхолм отбеляза четири гола и добави асистенция, а Давид Пастърнак завърши с гол и две голови подавания. Победата беше втора поредна за Бостън.
Вашингтон е в серия от пет последователни загуби. Дилън Строум и Якоб Чикрън записаха по гол и асистенция за Кепитълс.
Чикаго спечели за първи път като гост
Чикаго Блекхоукс победи Калгари Флеймс с 4:3 след продължение и записа първия си успех като гост през сезона. Сам Ринцел вкара решаващото попадение 15 секунди преди края на добавеното време.
Ринцел завърши с гол и две асистенции, а Патрик Кейн добави гол и две голови подавания. Калгари успя да изравни, след като изоставаше с 1:3, но не стигна до победата.
Останалите резултати
- Нешвил Предатърс – Питсбърг Пингуинс 4:3
- Флорида Пантърс – Бъфало Сейбърс 4:3
- Ню Йорк Айлендърс – Детройт Ред Уингс 3:2
- Кълъмбъс Блу Джакетс – Торонто Мейпъл Лийфс 4:3
- Филаделфия Флайърс – Монреал Канейдиънс 4:3
- Отава Сенатърс – Лос Анджелис Кингс 4:2
- Вегас Голдън Найтс – Уинипег Джетс 5:4 след дузпи
- Сейнт Луис Блус – Ню Джърси Девилс 9:6
В следващия ден от програмата Каролина гостува на Ню Йорк Рейнджърс, Бъфало играе с Тампа Бей Лайтнинг, Питсбърг среща Далас Старс, а Едмънтън гостува на Сейнт Луис.
Източници: cbssports.com, nhl.com
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