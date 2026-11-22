Каролина Хърикейнс победи Едмънтън Ойлърс със 7:4 в един от най-резултатните мачове в НХЛ. Гостите поведоха с 2:0, но домакините отбелязаха пет гола във втората третина и обърнаха развоя на срещата.

Андрей Свечников вкара два пъти, а Себастиан Ахо завърши с гол и две асистенции. За Едмънтън Леон Драйзайтъл записа гол и асистенция, докато Конър Макдейвид приключи с две асистенции. „Те спечелиха повече единоборства и повече битки за шайбата. Показаха, че са пред нас“, каза треньорът на Ойлърс Майк Бабкок.

Линдхолм с четири гола за Бостън

Бостън Бруинс се наложи над Вашингтон Кепитълс със 7:5. Елиас Линдхолм отбеляза четири гола и добави асистенция, а Давид Пастърнак завърши с гол и две голови подавания. Победата беше втора поредна за Бостън.

Вашингтон е в серия от пет последователни загуби. Дилън Строум и Якоб Чикрън записаха по гол и асистенция за Кепитълс.

Чикаго спечели за първи път като гост

Чикаго Блекхоукс победи Калгари Флеймс с 4:3 след продължение и записа първия си успех като гост през сезона. Сам Ринцел вкара решаващото попадение 15 секунди преди края на добавеното време.

Ринцел завърши с гол и две асистенции, а Патрик Кейн добави гол и две голови подавания. Калгари успя да изравни, след като изоставаше с 1:3, но не стигна до победата.

Останалите резултати

Нешвил Предатърс – Питсбърг Пингуинс 4:3

Флорида Пантърс – Бъфало Сейбърс 4:3

Ню Йорк Айлендърс – Детройт Ред Уингс 3:2

Кълъмбъс Блу Джакетс – Торонто Мейпъл Лийфс 4:3

Филаделфия Флайърс – Монреал Канейдиънс 4:3

Отава Сенатърс – Лос Анджелис Кингс 4:2

Вегас Голдън Найтс – Уинипег Джетс 5:4 след дузпи

Сейнт Луис Блус – Ню Джърси Девилс 9:6

В следващия ден от програмата Каролина гостува на Ню Йорк Рейнджърс, Бъфало играе с Тампа Бей Лайтнинг, Питсбърг среща Далас Старс, а Едмънтън гостува на Сейнт Луис.

Източници: cbssports.com, nhl.com