Велико Търново планира Giro d’Italia Ride за 2027-ма

Велико Търново планира домакинство на Giro d’Italia Ride Like a Pro през 2027 г. Състезанието е предназначено за любители на колоезденето и е вдъхновено от легендарната Обиколка на Италия.

На работна среща при кмета Даниел Панов е обсъдена организацията на бъдещото събитие. Вече се набелязват възможните маршрути и трасета, както и проявите, в които ще могат да се включат колоездачи от всички възрасти. Конкретните дата, маршрути и програма предстои да бъдат уточнени.

Идеята идва след домакинството на Велико Търново на Giro d’Italia през май 2026 г. Градът беше финал на втория етап от надпреварата, който свърза Бургас с Велико Търново на 9 май. България прие първите три етапа от състезанието между 8 и 10 май, като маршрутът премина още през Несебър, Пловдив и София.

Giro d’Italia Ride Like a Pro вече се е провеждало в седем държави на три континента. Според информацията, разпространена от Фокус, планираното домакинство поставя Велико Търново сред дестинациите, избрани от организаторите на международната колоездачна инициатива.

Ако проектът бъде реализиран, Старата столица ще приеме второ значимо събитие, свързано с марката Giro d’Italia, в рамките на по-малко от година. Очаква се подготовката да продължи с уточняване на трасетата и на формата на състезателните и съпътстващите прояви.