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Тадей Погачар: Имах три счупени прешлена, щастлив съм, че съм жив

Тадей Погачар: Имах три счупени прешлена, щастлив съм, че съм жив

31 Октомври, 2026 22:15 613 0

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Четирикратният победител в „Тур дьо Франс“ разкри колко тежко е било възстановяването му след падането на Вуелтата и призна, че все още се страхува от нов инцидент

Тадей Погачар: Имах три счупени прешлена, щастлив съм, че съм жив - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Една от най-големите звезди в световното колоездене, Тадей Погачар, е бил много по-тежко контузен след падането си на Обиколката на Испания на 29 август, отколкото стана ясно първоначално. Словенецът, който е четирикратен шампион в „Тур дьо Франс“, разкри пред “The Athletic”, че освен сътресение на мозъка и счупена ключица е получил и три счупени прешлена – C7, T1 и T2.

„Когато разбрах, че имам три счупени прешлена, просто бях щастлив, че съм жив и че изобщо мога да стоя на краката си“, призна Погачар.

Първите две седмици след инцидента били особено тежки и психически. Той разказва, че изпаднал в депресивно състояние, не можел да се къпе без помощ и изпитвал силно замайване дори когато се изправял. Постепенното завръщане към тренировките и физиотерапията му помогнало да преодолее най-трудния период.

Днес словенецът отново кара велосипед, тича и плува, но знае, че трябва да бъде изключително внимателен. „Ако сега отново падна с велосипеда, последствията могат да бъдат много сериозни“, предупреждава той.

Инцидентът го е накарал да настоява за по-голяма безопасност в професионалното колоездене. Погачар призова организаторите да обръщат повече внимание на трасетата, особено в последните 500 метра от етапите, и да избягват дупки, неравности и опасни препятствия.

„Вместо да измерват чорапите и ширината на кормилото, трябва да се обърне повече внимание на реалните опасности по пътищата“, заяви шампионът.


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