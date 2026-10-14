Спортът по ТВ в сряда (14 октомври)

07.00 Тенис: Турнир ATP 1000 Шанхай - МАХ Спорт 1
10.45 Футбол: Мелбърн Виктъри – Сеул - Нова спорт
11.35 Колоездене: Енеко тур - Евроспорт 1
13.00 Футбол: Висел – Джонбук Диема спорт 3
13.00 Футбол: Кашива – Порт - Нова спорт
13.25 Колоездене: Световен шампионат в Шанхай - Евроспорт 2
15.00 Футбол: младежка ШЛ / Рома – Реал Мадрид - МАХ Спорт 3
15.20 Колоездене: Енеко тур - Евроспорт 1
16.45 Футбол: Насаф – Ал Вахда - Нова спорт
17.00 Колоездене: Обиколка на Венето - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Купа на елита / Ботев Пловдив – Ботев Враца - Диема спорт
19.00 Футбол: Ал Таавон – Ал Раян - Нова спорт
19.00 Баскетбол: Апоел Тел Авив – Бешикташ - МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол: Локомотив Пловдив – Орадя - БНТ 3
19.45 Футбол: ЛАСК – Ливърпул - бТВ Екшън
19.45 Футбол: Фейенорд – Комо - Ринг тв
20.30 Баскетбол: Анадолу Ефес – Байерн М - МАХ Спорт 1
21.15 Футбол: Кувейт – Ал Калдия - Нова спорт
22.00 Футбол: Манчестър Сити - ПСЖ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: Рома – Реал Мадрид - Ринг тв
22.00 Футбол: Линкълн – Уест Хем - Диема спорт 2
01.00 Футбол: Атлетико Минейро – Монтевидео Сити - МАХ Спорт 4
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