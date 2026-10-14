Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в сряда (14 октомври)

Спортът по ТВ в сряда (14 октомври)

14 Октомври, 2026 07:18 824 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • телевизия-
  • днес-
  • футбол-
  • баскетбол-
  • колоездене-
  • тенис-
  • програмата

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в сряда (14 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

07.00 Тенис: Турнир ATP 1000 Шанхай - МАХ Спорт 1

10.45 Футбол: Мелбърн Виктъри – Сеул - Нова спорт

11.35 Колоездене: Енеко тур - Евроспорт 1

13.00 Футбол: Висел – Джонбук Диема спорт 3

13.00 Футбол: Кашива – Порт - Нова спорт

13.25 Колоездене: Световен шампионат в Шанхай - Евроспорт 2

15.00 Футбол: младежка ШЛ / Рома – Реал Мадрид - МАХ Спорт 3

15.20 Колоездене: Енеко тур - Евроспорт 1

16.45 Футбол: Насаф – Ал Вахда - Нова спорт

17.00 Колоездене: Обиколка на Венето - Евроспорт 1

19.00 Футбол: Купа на елита / Ботев Пловдив – Ботев Враца - Диема спорт

19.00 Футбол: Ал Таавон – Ал Раян - Нова спорт

19.00 Баскетбол: Апоел Тел Авив – Бешикташ - МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол: Локомотив Пловдив – Орадя - БНТ 3

19.45 Футбол: ЛАСК – Ливърпул - бТВ Екшън

19.45 Футбол: Фейенорд – Комо - Ринг тв

20.30 Баскетбол: Анадолу Ефес – Байерн М - МАХ Спорт 1

21.15 Футбол: Кувейт – Ал Калдия - Нова спорт

22.00 Футбол: Манчестър Сити - ПСЖ - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Рома – Реал Мадрид - Ринг тв

22.00 Футбол: Линкълн – Уест Хем - Диема спорт 2

01.00 Футбол: Атлетико Минейро – Монтевидео Сити - МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове