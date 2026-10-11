Колоездачите спряха „Ил Ломбардия“ заради безопасността

Колоездачите в „Ил Ломбардия“ отказаха да потеглят от Бергамо и останаха неподвижни в продължение на пет минути. Състезателите използваха старта на едно от най-значимите еднодневни състезания в календара, за да протестират срещу зачестилите инциденти с автомобили и мотоциклети по трасетата.

В центъра на демонстрацията застана Ремко Евенепул. Около две минути след официалния час за начало белгиецът получи микрофон и се обърна към публиката от името на целия пелотон и на професионалните колоездачи.

„Не можем повече да приемаме хора да се контузват или буквално да умират в това, което обичаме най-много“, заяви Ремко Евенепул.

Той посочи като причина за протеста смъртта на Финлей Тарлинг. Младият колоездач загива, след като автомобил навлиза на трасето по време на „Волта ао Португал“. Случаят е от лятото, но отново излезе на преден план след поредица от инциденти в италиански състезания.

При „Тре Вали Варезине“ полицейски мотоциклети, движещи се в неправилна посока по маршрута, удариха състезатели. Инцидентът доведе до падания и засили недоволството сред колоездачите заради начина, по който се обезопасяват състезателните трасета.

Пелотонът остана неподвижен след сигнала за старт

Няколко минути преди началото Ремко Евенепул, Том Пидкок и Джулио Чиконе разговаряха с ръководни представители на състезанието. След отброяването от 10 секунди и подадения сигнал за старт обаче нито един от колоездачите не потегли.

Евенепул призова организаторите на бъдещи състезания да гарантират, че състезателите могат да карат без опасения от автомобили и мотоциклети, навлизащи на трасето. „Искаме просто да правим това, което обичаме, без да се тревожим за коли, мотори и всичко останало, което може да се появи по маршрута“, каза той.

След пет минути флагът беше спуснат отново и пелотонът потегли с неутрализиран старт. В общо изявление състезателите подчертаха, че не са искали да променят хода на „Ил Ломбардия“, а да покажат какво могат да постигнат, когато действат заедно.

Том Пидкок и други колоездачи призоваха Международния колоездачен съюз и организаторите да поемат отговорност и да започнат открит разговор за конкретни промени при обезопасяването и контрола на състезателните маршрути. Организаторът на „Ил Ломбардия“ RCS Sport подкрепи посланието за безопасност на всички участници в движението.

Източници: cyclingnews.com, vcpcycling.com