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Полицейски мотор удря колоездачи в Италия, Том Пидкок на крачка да спре участието си

Полицейски мотор удря колоездачи в Италия, Том Пидкок на крачка да спре участието си

11 Октомври, 2026 08:44 694 1

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Марсел Кампруби е продължил състезанието, а Томас Глоаг е напуснал с шевове на коляното

Полицейски мотор удря колоездачи в Италия, Том Пидкок на крачка да спре участието си - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Том Пидкок заяви, че полицейски мотоциклет, движещ се срещу посоката на колоната, е ударил двама негови съотборници по време на италианското състезание Tre Valli Varesine. Инцидентът е станал на 6 октомври, а британският колоездач разказа за него в интервю за Eurosport.

По думите му пострадалите са Марсел Кампруби и Томас Глоаг от Pinarello-Q36.5. Кампруби е успял да се върне на велосипеда и да продължи надпреварата. Глоаг също е бил в състояние да продължи, но е прекратил участието си и е получил няколко шева на коляното.

„Исках да спра да се състезавам. Бях бесен“, каза Пидкок.

„Момчетата, които караха пред мен и за мен, бяха на земята“, допълни британецът, описвайки първите си реакции след сблъсъка. Според него подобни инциденти не трябва да се случват.

Пидкок завърши втори

Въпреки случилото се Пидкок продължи състезанието и завърши втори. Победата спечели белгиецът Ярно Видар, а трети остана Матео Йоргенсен.

След надпреварата Кампруби показа снимка на повредения си велосипед. В отделна публикация Cyclingnews отбелязва, че испанецът е описал превозното средство като автомобил, докато Пидкок говори за полицейски мотоциклет. Към публикуваната информация няма официално уточнение за разминаването.

Кампруби е определил случилото се като пореден риск за колоездачите по време на състезание. Пидкок също постави акцент върху безопасността на участниците, като заяви: „Това не трябва да се случва.“

В публикуваните данни не са посочени конкретни санкции или други официални действия след инцидента.

Източници: cyclingnews.com, cyclingweekly.com


Италия
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