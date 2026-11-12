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Съперникът на Насар се премести в друга категория

Съперникът на Насар се премести в друга категория

12 Ноември, 2026 13:19 623 0

  • карлос насар-
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  • вдигане на тежести-
  • олимпийска квалификация-
  • доха

Нургиса Адилетули е записан при 110-килограмовите за първата олимпийска квалификация в Доха. Казахстанецът спечели сребро след Насар на световното в Нинбо

Съперникът на Насар се премести в друга категория - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нургиса Адилетули е записан в категория до 110 кг за първата олимпийска квалификация по вдигане на тежести за Лос Анджелис 2028. Турнирът в Доха ще се проведе от 7 до 16 декември, а публикуваният от Международната федерация по вдигане на тежести списък на участниците поставя казахстанеца сред състезателите в по-тежката категория.

Заявеният резултат на Адилетули е 350 кг. Това означава, че той няма да участва при 95-килограмовите, където само дни по-рано се превърна в най-сериозния съперник на Карлос Насар. В официалния списък името му фигурира като „ADILETULY Nurgissa“, с националност Казахстан и стартова категория до 110 кг.

На световното първенство в Нинбо Адилетули спечели сребърния медал с двубой от 399 кг. Той записа 182 кг в изхвърлянето и 217 кг в изтласкването. Насар триумфира с 415 кг след 185 кг в първото движение и 230 кг във второто.

Разликата между двамата в крайното класиране беше 16 кг. Адилетули първи постави световен рекорд в изхвърлянето със 182 кг, но минута по-късно Насар го подобри с 185 кг. В изтласкването казахстанецът записа 217 кг във втория си опит и излезе начело в двубоя с 399 кг. Българинът отговори с 220 кг за 405 кг, а при последния си опит вдигна 230 кг и оформи крайния рекорд от 415 кг. Резултатите са потвърдени в официалната книга на световното първенство.

„Няколко състезатели избраха да пропуснат Нинбо и да започнат квалификационната си програма на турнира на IWF в Катар в началото на декември“, посочва Международната федерация по вдигане на тежести.

Федерацията определя състезанието в Доха като първи квалификационен турнир за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. В календара са включени категориите до 95 и до 110 кг, което позволява на Адилетули да продължи квалификационната си кампания в нова за него заявена категория.

Казахстанецът е световен шампион от Манама през 2024 г., когато спечели титлата в категория до 96 кг. Той има още сребро от световното първенство в Богота през 2022 г. и второ място в Нинбо през 2026 г.

Адилетули завърши втори и на Азиатските игри през 2026 г., където отстъпи единствено на иранеца Али Алипур. Именно Алипур беше сочен като основен съперник на Насар преди световното първенство, но в Нинбо казахстанецът се оказа човекът, който най-силно доближи българския шампион.


Катар
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