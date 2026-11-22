Карлос Насар изравни световния си рекорд в изхвърлянето, след като преодоля 185 кг по време на двубоя между неговия Мутерщадт и Грюнщадт от германската Бундеслига по вдигане на тежести. Българският щангист беше безгрешен в първото движение и записа три успешни опита – на 175, 180 и 185 кг.

Насар продължи без грешка и в изтласкването. Той се справи последователно с 200, 210 и 220 кг, което му донесе общ сбор от 405 кг в състезанието. Представянето му затвърди силната форма, която демонстрира през последните седмици.

Нов силен резултат след турнира в Пловдив

Само седмица по-рано Насар изхвърли 190 кг на мемориалния турнир в Пловдив, посветен на олимпийския шампион Милен Добрев. В Мутерщадт той повтори световния си рекорд от 185 кг в официално състезание от германското първенство.

Двубоят се проведе пред препълнена зала, като сред зрителите имаше много българи. На състезанието присъства и Ханс-Петер Бригел – европейски шампион по футбол и двукратен сребърен медалист от световни първенства.

Насар беше в Германия заедно с екипа си Николай Жейнов и Людмил Гачев.

Още един кръг преди олимпийските квалификации

Българският щангист ще участва и в още един кръг от Бундеслигата в началото на декември. След това програмата му продължава с първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Източници: sportal.bg, bntnews.bg