Паметта на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу беше почетена в Истанбул с възпоменателна церемония по повод деветата годишнина от смъртта му. Събитието се състоя при гроба му в Мемориала на мъчениците в Едирнекапъ, предаде БТА.

Сред присъстващите бяха кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, членове на семейството на Сюлейманоглу, спортисти, роднини, близки и приятели. На церемонията дойдоха и представители на изселнически организации от Истанбул и други градове, както и почитатели на трикратния олимпийски шампион.

В проявата участваха председателят на Турската федерация по вдигане на тежести Танер Юнлю и директорът на областната дирекция за младежта и спорта в Истанбул Сейда Дурсун.

Церемонията започна с минута мълчание, след което прозвуча националният химн на Турция. Паметта на Наим Сюлейманоглу беше почетена и с молитви.

Гробът на щангиста беше отрупан с цветя, а венци бяха поднесени от различни институции и изселнически дружества.

„Наим не беше просто спортист, който вдигаше тежести. Той беше олицетворение на воля, постоянство и борбен дух, който показа, че невъзможното е възможно“, заяви Танер Юнлю.

Председателят на Турската федерация по вдигане на тежести подчерта, че със своите олимпийски, световни и европейски рекорди Сюлейманоглу е прославил турските щанги по света.

„Шампионите се славят със спечелените медали, а легендите живеят чрез следата, която оставят в историята“, каза Юнлю.