Карлос Насар ще направи първото си участие за сезона в германската Бундеслига по вдигане на тежести. Олимпийският шампион ще представи Мутерщадт в домакинския двубой срещу Грюнщадт, който е насрочен за 21 ноември.

Насар пропусна първия кръг заради контузия, а след това пътувал до Китай за световното първенство в Нинбо. Там българинът спечели четвъртата си световна титла.

В категория до 95 килограма Насар събра 415 килограма в двубоя. Той записа 185 килограма в изхвърлянето и 230 килограма в изтласкването. Международната федерация по вдигане на тежести вписа и трите резултата като световни рекорди.

Само седмица преди завръщането си на германския подиум Насар участва в мемориалния турнир в памет на Милен Добрев в Пловдив. Там той изхвърли 190 килограма. Резултатът е с 5 килограма над официалния световен рекорд, но не се признава за рекорд на Международната федерация, тъй като турнирът не е част от нейния официален календар.

„Ако можех хиляда пъти да върна времето назад, хиляда пъти бих избрал България!“, това каза Насар след турнира в Пловдив, посветен на олимпийския шампион Милен Добрев.

Очакванията са Насар да не търси максимални тежести срещу Грюнщадт. Участието му трябва да бъде част от подготовката му за първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Състезанието в Доха ще се проведе от 7 до 16 декември. Мъжката категория до 95 килограма, в която се състезава Насар, е включена в програмата за 13 декември.