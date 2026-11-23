Карлос Насар направи силен дебют за Мутерщад в германската Бундеслига по вдигане на тежести. Българският олимпийски шампион записа шест успешни опита от шест възможни, изравни собствения си световен рекорд в изхвърлянето и помогна на новия си клуб да победи Грюнщад с 3:0 точки.

Мутерщад събра 864,6 точки срещу 700,8 за съперника в двубоя от четвъртия кръг. Насар донесе 215,6 относителни точки по специфичната система на германското първенство. Това е най-доброто индивидуално постижение в историята на клуба, основан през 1892 година.

Насар започна с успешни опити на 175 и 180 килограма, преди да завърши движението с 185 килограма. Тази тежест изравни собствения му световен рекорд в категория до 95 килограма.

Рекордът беше поставен на световното първенство в Нинбо, където Насар спечели четвъртата си световна титла. Седмица по-рано той беше вдигнал 190 килограма в изхвърлянето на мемориалния турнир „Милен Добрев“ в Пловдив, но резултатът не беше признат като официален световен рекорд, тъй като състезанието не е част от календара на Международната федерация по вдигане на тежести.

В изтласкването българинът също не допусна грешка. Той преодоля последователно 200, 210 и 220 килограма, с което завърши състезанието с двубой от 405 килограма.

Представянето му е част от подготовката за предстоящите квалификации за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Следващото участие на Насар в германската Бундеслига се очаква в началото на декември, а на 13 декември е планиран стартът му в квалификационното състезание в Доха, където ще се състезава в категория до 95 килограма.