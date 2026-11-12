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Армения и Кипър завършиха наравно в Ереван

Армения и Кипър завършиха наравно в Ереван

12 Ноември, 2026 21:05 62 0

  • арменски национален отбор-
  • кипър-
  • лига на нациите-
  • артур гарибян-
  • армения

Ясонас Пикис изведе гостите напред, но Артур Гарибян изравни за домакините след почивката

Армения и Кипър завършиха наравно в Ереван - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Армения и Кипър завършиха 1:1 в мач от петия кръг на група C2 в Лигата на нациите. Двубоят се игра на стадион „Вазген Саркисян“ в Ереван.

Кипър поведе още в 9-ата минута. Йоанис Питас намери Ясонас Пикис в наказателното поле, а нападателят завърши атаката с удар в долния десен ъгъл. Попадението беше първо за Пикис в турнира.

Армения стигна до изравняването в 58-ата минута. Артур Серобян подаде към Артур Гарибян, който възстанови равенството с първия гол на домакините в мача.

Равенството оставя двата състава в битката за челните позиции в групата.

Армения ще приключи участието си в груповата фаза с гостуване на Латвия на 15 ноември. В същия ден Кипър ще приеме Черна гора. Резултатите от тези срещи ще определят крайното подреждане в група C2 и възможностите за изкачване в по-горната дивизия.


Армения
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