"България притежава всичко, за да бъде домакин и на световно първенство"

Генералният секретар на Световен бокс Том Дилен заяви, че България отговаря на всички необходими изисквания, за да бъде домакин и на световното първенство по бокс. Белгиецът бе сред гостите на финалния ден ден на европейското първенство за мъже и жени, което се състоя в столичната "Асикс Арена", предаде БТА.

"Много съм впечатлен от начина, по който се проведе това европейско първенство. Мисля, че организационният комитет свърши чудесна работа с провеждането на първото европейско първенство тук в София", каза Дилен.

"Беше свършена страхотна работа, за да може да видим тук рекорден брой страни и рекорден брой участници. Това е много обещаващ знак за бъдещето", добави той.

"За Европа това беше последното голямо събитие от календара преди старта на квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Това беше много важна подготовка за националните отбори за следващата година. Освен това това състезание има значение и за начина, по който ще бъдат подредени състезателите на световното първенство следващата година", посочи генералният секретар на World Boxing.

Той бе попитан дали е възможно България да приеме и още по-голям форум, като световно първенство, след суперлативите за организацията на европейския шампионат.

"Напълно е възможно да видим и световно първенство тук в България, стига да подадете документи. Ние със сигурност ще разгледаме тази възможност, така че е възможно", каза Дилен.

Пред медиите той коментира и бъдещето на бокса в рамките на олимпийското движение.

"Федерацията Световен бокс бе създадена, за да върне бокса в олимпийската програма, защото имаше опасност той да изчезне. Ролята ни е да направим така, че в нашия спорт няма манипулации. Ние работим всеки ден за това, но все още сме организация, която се развива. Искаме да имаме всички лостове, за да имаме не само краткосрочен успех, но и такъв на Олимпийските игри в Бризбън през 2032 година, както и на следващите през 2036 година. Работим много здраво с Международния олимпийски комитет. Всеки месец представяме отчет за свършеното от нас, за да бъдат те сигурни, че сме на правилния път. Те ни помагат финансово, а ние следваме техните препоръки. Ние имаме истински партньор в нашата мисия да запазим бокса в олимпийското семейство. Оптимист съм, че това ще се случи, но се изисква много работа, защото това не е нещо, което е даденост. Трябва да работим всеки ден и ако го правим в съгласие, това ще се случи. Това е и моята роля - да помогна за това боксът да има едно дълго олимпийско бъдеще пред себе си", завърши Том Дилен.