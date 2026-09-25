Радослав Радослав Росенов след триумфа на Европейското: Дойдох да се бия като лъв, голямата цел е Олимпиадата

Новопокрепеният европейски шампион по бокс за мъже Радослав Росенов сподели първите си емоции след триумфалното си представяне пред българска публика. Българският боксьор отбеляза успеха си, показвайки символично числото девет – знак за деветте си европейски титли във всички възрастови групи до момента.

Росенов разкри, че най-сериозното изпитание по пътя към златото е бил четвъртфиналният му сблъсък срещу действащия шампион Всеволод Шумков от Русия, където е дал пълния си потенциал. На финала боксьорът е променил тактиката в движение след първия рунд, преминавайки в близък бой, за да подсигури безапелационното си превъзходство.

„Двете аркади от предишните срещи въобще не ме притесниха – бях дошъл да се бия като лъв“, заяви шампионът. Росенов изрази благодарност към публиката, треньорите си и своя клуб в Русе, като допълни, че въпреки голямата победа остава здраво стъпил на земята: „Титлата няма да ме промени, искам хората да ме познават като скромен човек. Това състезание беше важна стъпка за трупане на точки, а голямата ми цел си остават Олимпийските игри“.