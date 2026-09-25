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Радослав Радослав Росенов след триумфа на Европейското: Дойдох да се бия като лъв, голямата цел е Олимпиадата

Радослав Радослав Росенов след триумфа на Европейското: Дойдох да се бия като лъв, голямата цел е Олимпиадата

25 Септември, 2026 21:50 278 0

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Българският боксьор отбеляза успеха си, показвайки символично числото девет

Радослав Радослав Росенов след триумфа на Европейското: Дойдох да се бия като лъв, голямата цел е Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новопокрепеният европейски шампион по бокс за мъже Радослав Росенов сподели първите си емоции след триумфалното си представяне пред българска публика. Българският боксьор отбеляза успеха си, показвайки символично числото девет – знак за деветте си европейски титли във всички възрастови групи до момента.

Росенов разкри, че най-сериозното изпитание по пътя към златото е бил четвъртфиналният му сблъсък срещу действащия шампион Всеволод Шумков от Русия, където е дал пълния си потенциал. На финала боксьорът е променил тактиката в движение след първия рунд, преминавайки в близък бой, за да подсигури безапелационното си превъзходство.

„Двете аркади от предишните срещи въобще не ме притесниха – бях дошъл да се бия като лъв“, заяви шампионът. Росенов изрази благодарност към публиката, треньорите си и своя клуб в Русе, като допълни, че въпреки голямата победа остава здраво стъпил на земята: „Титлата няма да ме промени, искам хората да ме познават като скромен човек. Това състезание беше важна стъпка за трупане на точки, а голямата ми цел си остават Олимпийските игри“.


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