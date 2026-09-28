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Радослав Росенов получи Златна значка „Русе“
  Тема: Известни личности

Радослав Росенов получи Златна значка „Русе“

28 Септември, 2026 15:00 353 0

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  • европейско първенство по бокс

Кметът Пенчо Милков връчи отличието на европейския шампион по бокс в категория до 60 килограма

Радослав Росенов получи Златна значка „Русе“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският шампион по бокс Радослав Росенов получи Златна значка „Русе“ от кмета на града Пенчо Милков. Отличието беше връчено на официално посрещане в залата на Боксов клуб „Русе“ след завръщането на състезателя от Европейското първенство в София.

Росенов спечели европейската титла в категория до 60 килограма. На церемонията присъстваха неговите треньори Павел Сяров и Съби Събев, както и изпълнителният директор на Боксов клуб „Русе“ Илия Сяров.

„Отличието е признание и уважение към хората, прославили града си. То е и обещание, че Русе ще бъде до теб и в моментите на победа, и когато пътят стане труден“, заяви Пенчо Милков.

Кметът благодари на треньорите и екипа на боксьора за подготовката и подкрепата, които са го съпътствали по пътя към титлата. По думите му Русе има привилегията да разчита на специалисти, които изграждат състезатели с дългосрочна перспектива.

Илия Сяров и Съби Събев поздравиха своя състезател и определиха успеха му като резултат от години дисциплина, последователност и силен характер. Те благодариха на Община Русе за подкрепата и заявиха, че подобни жестове мотивират младите спортисти да се развиват.

Пенчо Милков увери, че местната администрация ще продължи да подкрепя спорта в града. Радослав Росенов от своя страна заяви, че европейската титла е само следващата стъпка към голямата му цел – да донесе в Русе световната и олимпийската титла в категория до 60 килограма.

Източници: Фокус


Русе / България
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