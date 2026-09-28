Европейският шампион по бокс Радослав Росенов получи Златна значка „Русе“ от кмета на града Пенчо Милков. Отличието беше връчено на официално посрещане в залата на Боксов клуб „Русе“ след завръщането на състезателя от Европейското първенство в София.

Росенов спечели европейската титла в категория до 60 килограма. На церемонията присъстваха неговите треньори Павел Сяров и Съби Събев, както и изпълнителният директор на Боксов клуб „Русе“ Илия Сяров.

„Отличието е признание и уважение към хората, прославили града си. То е и обещание, че Русе ще бъде до теб и в моментите на победа, и когато пътят стане труден“, заяви Пенчо Милков.

Кметът благодари на треньорите и екипа на боксьора за подготовката и подкрепата, които са го съпътствали по пътя към титлата. По думите му Русе има привилегията да разчита на специалисти, които изграждат състезатели с дългосрочна перспектива.

Илия Сяров и Съби Събев поздравиха своя състезател и определиха успеха му като резултат от години дисциплина, последователност и силен характер. Те благодариха на Община Русе за подкрепата и заявиха, че подобни жестове мотивират младите спортисти да се развиват.

Пенчо Милков увери, че местната администрация ще продължи да подкрепя спорта в града. Радослав Росенов от своя страна заяви, че европейската титла е само следващата стъпка към голямата му цел – да донесе в Русе световната и олимпийската титла в категория до 60 килограма.

Източници: Фокус