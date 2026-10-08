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Радослав Росенов: Целта е световно злато и олимпийска квота
  Тема: Български спортни успехи

Радослав Росенов: Целта е световно злато и олимпийска квота

8 Октомври, 2026 15:34 383 0

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Европейският шампион по бокс спечели титлата в София и вече гледа към световното първенство и Олимпиадата през 2028 година

Радослав Росенов: Целта е световно злато и олимпийска квота - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейският шампион по бокс Радослав Росенов вече мисли за световна титла и олимпийска квота за Игрите през 2028 година. Българският национал спечели златото в категория до 60 килограма на първенството в София, а успехът му донесе и признанието за спортист на месец септември, определен чрез гласуване на спортните медии.

„Най-сладкото е, че спечелих титлата при мъжете на родна земя, пред нашата публика и хората, които ме познават. Най-вече пред г-н Красимир Инински. Усещах го до себе си на ринга и това ми помогна да оставя сърцето си и да стигна до златото“, заяви Росенов.

По пътя към европейската титла българинът взе реванш от Всеволод Шумков. На четвъртфиналите Росенов спечели срещу руския боксьор с 3:2 съдийски гласа. Две години по-рано Шумков го беше победил във финала на европейското първенство.

„Най-големият урок получих именно от мача с руснака през 2024-а. Тогава разбрах, че трябва да тренирам повече и да не се отпускам. Казах си, че рано или късно ще се срещнем отново. Това се случи и победата беше много сладка“, разказа европейският шампион.

След европейското злато Росенов насочва вниманието си към следващото голямо изпитание. Той заяви, че целта е България да спечели олимпийска квота, а личната му амбиция е да стигне до световната титла.

„Гледаме към световното първенство и целта е да спечелим квота за Олимпиадата. Искаме да сме на подиума и да се борим за златото, а не за второ или трето място. Целта ми е световна титла и олимпийска квота през 2028-а. За това трябва да давам всичко от себе си и да бъда дисциплиниран“, каза Росенов.

Боксьорът подчерта, че подготовката на високо ниво е свързана с отказ от лични удобства. Част от семейството му живее в Германия, но той е готов да постави спортните си цели на първо място.

„Лишавам се от много неща, за да печеля медали. Роднините ми са в Германия и колкото и да ми се иска да бъда при тях, трябва да правя тези жертви, за да успявам“, добави той.

Другият български медалист от първенството в София е Рами Киуан. Европейският шампион от 2024 година спечели бронз, но заяви, че не е доволен от резултата и планира да премине в олимпийската категория до 70 килограма.

„Няма как оценката ми да е положителна. Критичен съм към себе си и това няма да се промени без златен медал. Не мога да бъда доволен от трето място, макар че изпълнихме минималната цел. Аз винаги искам повече от себе си“, коментира Киуан.

Той посочи, че поражението от Исмаил Муцолгов му е дало важни уроци. „На високо ниво всичко се решава от малките детайли. От този мач си взех поука и ако отново срещна този руснак, ще бъдем готови и ще го победим“, заяви българският боксьор.


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