Фернандо Алонсо започна секретни тестове за рали „Дакар“ с прототип на Продрайв

Въпреки че двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо категорично отрече публично възможността за скорошно завръщане в рали „Дакар“, зад кулисите действията му говорят за съвсем различен сценарий. Испанският ветеран вече е стартирал интензивни изпитания в пустините на Мароко, подготовка за евентуално участие в легендарната маратонска надпревара.

Тестовата програма се провежда на фона на несигурността около бъдещето и точната локация на надпреварата, чиято съдба в пустините на Саудитска Арабия продължава да бъде под въпрос за следващото си издание.

За изпитанията в Мароко първи съобщи испанският спортен журналист Жерар Фаре, който успеe да заснеме няколко кадъра от разстояние. На снимките Алонсо пилотира напълно черен прототип, лишен от каквито и да е рекламни лога и брандинг, като самият пилот също е облечен с чисто черен състезателен гащеризон.

Машината, която Алонсо изпробва, е прототипът на британската компания Продрайв, познат доскоро като Dacia Sandrider. Именно с този автомобил катарската рали легенда Насър Ал-Атия извоюва победата в последното издание на рали „Дакар“ през януари.

След като румънският производител Dacia взе решение да прекрати официалната си рали-рейд програма предсрочно, от Продрайв придобиха наличните прототипи и активно търсят нов автомобилен партньор.

Във моторспорт средите все по-усилено се твърди, че досегашният Sandrider ще претърпи сериозна визуална и техническа модификация, за да се превърне в официален проект на Астън Мартин. По този начин Алонсо би могъл да се завърне на „Дакар“ начело на марката, с която се състезава и в световния шампионат на Формула 1.

🧐Fernando Alonso ya prueba el coche del Dakar #Dakar2027 https://t.co/PLdVxGEH7s — Marca Motor (@marcamotor) October 16, 2026