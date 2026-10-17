Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Фернандо Алонсо започна секретни тестове за рали „Дакар“ с прототип на Продрайв

Фернандо Алонсо започна секретни тестове за рали „Дакар“ с прототип на Продрайв

17 Октомври, 2026 13:42 429 0

  • фернандо алонсо-
  • рали дакар-
  • формула 1-
  • астън мартин-
  • продрайв-
  • dacia sandrider-
  • насър ал-атия-
  • мотоспорт

Тестовата програма се провежда на фона на несигурността около бъдещето и точната локация на надпреварата

Фернандо Алонсо започна секретни тестове за рали „Дакар“ с прототип на Продрайв - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Въпреки че двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо категорично отрече публично възможността за скорошно завръщане в рали „Дакар“, зад кулисите действията му говорят за съвсем различен сценарий. Испанският ветеран вече е стартирал интензивни изпитания в пустините на Мароко, подготовка за евентуално участие в легендарната маратонска надпревара.

Тестовата програма се провежда на фона на несигурността около бъдещето и точната локация на надпреварата, чиято съдба в пустините на Саудитска Арабия продължава да бъде под въпрос за следващото си издание.

За изпитанията в Мароко първи съобщи испанският спортен журналист Жерар Фаре, който успеe да заснеме няколко кадъра от разстояние. На снимките Алонсо пилотира напълно черен прототип, лишен от каквито и да е рекламни лога и брандинг, като самият пилот също е облечен с чисто черен състезателен гащеризон.

Машината, която Алонсо изпробва, е прототипът на британската компания Продрайв, познат доскоро като Dacia Sandrider. Именно с този автомобил катарската рали легенда Насър Ал-Атия извоюва победата в последното издание на рали „Дакар“ през януари.

След като румънският производител Dacia взе решение да прекрати официалната си рали-рейд програма предсрочно, от Продрайв придобиха наличните прототипи и активно търсят нов автомобилен партньор.

Във моторспорт средите все по-усилено се твърди, че досегашният Sandrider ще претърпи сериозна визуална и техническа модификация, за да се превърне в официален проект на Астън Мартин. По този начин Алонсо би могъл да се завърне на „Дакар“ начело на марката, с която се състезава и в световния шампионат на Формула 1.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове