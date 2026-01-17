Две секунди решиха титлата: Бенавидес триумфира на рали „Дакар“

Лучиано Бенавидес (КТМ) преживя върха в кариерата си, след като спечели рали „Дакар“ след изключително драматична развръзка в последния етап на надпреварата. Аржентинецът обърна битката за първото място в заключителните километри и грабна победата с минимална разлика, предава sportal.bg. Преди старта на финалния етап от 105 състезателни километра Янбу Бенавидес изоставаше с 3:20 минути от лидера Рики Брабек (Хонда), който изглеждаше на път към сигурен успех. В последните 20 километра обаче американецът допусна навигационна грешка и загуби близо четири минути, което се оказа решаващо.

В етапа Бенавидес финишира втори с време 49:03 минути, докато Брабек завърши на 3:22 зад него. Така след общо 4 748 километра състезание в пустините на Саудитска Арабия, двамата бяха разделени от едва две секунди в генералното класиране, а победата отиде при аржентинеца, който записа три етапни успеха.

Това е първи триумф за Бенавидес в рали „Дакар“ и първо качване на подиума в десетото му участие в легендарната надпревара. Третото място в крайното класиране зае Тоша Шарейна (Хонда), който финишира с изоставане от 25:12 минути.

Победата в последния етап бе за Едгар Канет (КТМ), който записа общо трети етапен успех в тазгодишното издание, след като бе най-бърз и в пролога, и в първия същински етап. Въпреки това испанецът остана далеч назад в генералното класиране, на повече от 12 часа зад победителя.