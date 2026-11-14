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Мохамед Салах пренаписа историята: стана голмайстор №1 на Египет

Мохамед Салах пренаписа историята: стана голмайстор №1 на Египет

14 Ноември, 2026 11:09 235 0

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  • купа на африканските нации

Нападателят вкара два гола при победата с 5:0 над Малави и достигна 70 попадения за националния отбор

Мохамед Салах пренаписа историята: стана голмайстор №1 на Египет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах стана голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на Египет, след като вкара два гола при победата с 5:0 над Малави в квалификация за Купата на африканските нации. Нападателят на Трабзонспор вече има 70 попадения с екипа на „фараоните“ и изпревари досегашния рекордьор Хосам Хасан, който е с 69 гола. ([]())

Салах първо се разписа в 84-тата минута, когато вкара четвъртия гол за Египет и изравни постижението на Хасан. В добавеното време той реализира дузпа и оформи крайния резултат, като записа своя гол номер 70 за националния отбор.

Египет реши мача още преди почивката

Домакините поведоха през първото полувреме с попадения на Насер Махер, Омар Мармуш и Мохамед Хани. Така Египет се оттегли на почивката с преднина от 3:0, а двата късни гола на Салах сложиха точка на убедителния успех.

Рекордът на Хосам Хасан беше сред най-значимите постижения в историята на египетския футбол. Бившият нападател, който доскоро беше селекционер на националния отбор, задържаше първото място с 69 гола, преди Салах да го изпревари в Кайро.

Победата даде на Египет важни точки в квалификационната кампания, а Салах продължи да увеличава личния си рекорд с националната фланелка. Двата му гола срещу Малави превърнаха нападателя в най-резултатния играч на страната, като постижението му дойде след изравняване в 84-тата минута и решаваща дузпа в добавеното време.

Източници: thedailystar.net


Египет
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