Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол очаква силна подкрепа от трибуните в предстоящия мач с Трабзонспор от Лигата на конференциите. Двубоят ще бъде първият европейски за „червените“ на обновения стадион „Българска армия“.

„Очакваме великолепна атмосфера утре, това е нашият нов дом“, заяви Гиздол на пресконференция. Той определи публиката като важен фактор за представянето на отбора и добави: „Ако съм софиянец, със сигурност ще бъда на стадиона“.

Гиздол подчерта, че ЦСКА се изправя срещу съперник с големи финансови възможности и футболисти от висока класа. По думите му Трабзонспор е фаворит на хартия, като той посочи съотношение от 200 милиона срещу 25 милиона.

Особено внимание в подготовката е отделено на Мохамед Салах. „Салах е известен на всички, но няма как да вложиш един защитник, търсят се много решения“, каза треньорът на ЦСКА. Той допълни, че щабът му анализира по четири-пет мача на турския отбор.

ЦСКА вече срещна Монако и Панатинайкос в турнира. Според Гиздол предстоящият двубой ще изисква постоянство през всичките 90 минути, тъй като представяне само в едно полувреме няма да бъде достатъчно за спечелването на точки.

Бари Котър няма да бъде на разположение за мача. Гиздол заяви, че в ЦСКА са наясно със ситуацията и ще търсят решение за неговото отсъствие.

Теодор Иванов се чувства добре, но предстои да премине медицински преглед. След него ще стане ясно дали футболистът ще започне като титуляр, или ще остане на резервната скамейка.

Треньорът обърна внимание и на натоварения календар, в който отборите играят през три-четири дни. Той посочи, че възстановяването, сънят и храненето са особено важни за представянето на футболистите. Гиздол изрази надежда стадионът да бъде пълен не само за европейските мачове, но и за двубоите от първенството.