ЦСКА загуби с 1:2 от Трабзонспор в четвъртия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ водеха до 69-ата минута, но допуснаха обрат след голове на Мохамед Салах и Ноа Савиоло.

Домакините откриха резултата в 32-рата минута. Сидни Лопеш Кабрал от Трабзонспор си отбеляза автогол и даде преднина на ЦСКА. Българският тим успя да запази аванса си до почивката.

Трабзонспор изравни в 69-ата минута чрез Мохамед Салах. Египетският нападател се разписа за втори път в основната фаза на турнира, след като вече беше вкарал при победата над КуПС.

Решаващият момент дойде в третата минута на добавеното време. Ноа Савиоло вкара втория гол за гостите и донесе третата победа на Трабзонспор в надпреварата. Срещата приключи при 1:2 в шестата минута на добавеното време.

Поражението остави ЦСКА без победа след четири мача и с една точка в актива. Софийският тим започна кампанията със загуба от Монако с 1:2, последва равенство 2:2 като гост на Нордселанд, а в третия кръг отстъпи с 1:2 пред Панатинаикос.

Трабзонспор вече има девет точки. Турският състав спечели първите си два мача срещу КуПС и Хартс, загуби от Фрайбург с 0:1, а успехът в София го върна към челните позиции в общото класиране.

Следващият мач на ЦСКА в турнира е гостуване на КуПС на 10 декември. В същия ден Трабзонспор ще приеме Яблонец. Последният двубой на „червените“ в основната фаза е домакинство на Тун на 17 декември.