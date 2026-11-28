Трабзонспор обърна ЦСКА от 0:1 до 2:1 в София и спечели третата си победа в основната фаза на Лигата на конференциите. Турските медии определиха успеха като измъкване от тежка ситуация, а „Фанатик“ изведе на преден план късния гол на Ноа Савиоло.

ЦСКА поведе в 32-рата минута. Ударът на Стефано Сенси беше отразен от Андре Онана, но след рикошета Сидни Лопеш Кабрал неволно изпрати топката в собствената си врата. До почивката домакините имаха възможности да увеличат преднината си.

Онана задържа Трабзонспор в мача

След почивката камерунският вратар се намеси решително при няколко атаки на ЦСКА. Според „Фотомач“ Онана е предотвратил втори гол на българския тим, включително при удар на Леандро Годой. Така Трабзонспор остана в двубоя, преди да дойде моментът на Мохамед Салах.

В 69-ата минута Батиста Менди намери египетския нападател зад защитата. Салах излезе сам срещу Фьодор Лапоухов и завърши атаката за 1:1. Това беше третият му гол в Лигата на конференциите през сезона.

Победата дойде в третата минута на добавеното време. След атака, започната от Салах, ЦСКА не успя да изчисти топката, а Ноа Савиоло стреля ниско и донесе трите точки на гостите. За белгийския нападател това беше първи гол в европейските клубни турнири.

Девет точки и място сред първите осем

„За нас беше хубава вечер. Не започнахме добре, но завършихме много добре. Искаме да спечелим и оставащите два мача и да приключим в първите осем“, каза Савиоло, цитиран от „Фотомач“.

След четири кръга Трабзонспор има девет точки и заема осмото място, което дава директно класиране за осминафиналите. Тимът започна турнира с победи срещу КуПС и Хартс, загуби от Фрайбург, а срещу ЦСКА постигна обрат в края.

Салах вече има три гола и три асистенции в четирите си мача в турнира, отбеляза „Фотомач“. В турското издание се посочва още, че нападателят е натрупал общо 12 гола и шест асистенции за Трабзонспор във всички турнири.

ЦСКА остана с една точка и е на 32-рото място. Българският тим ще гостува на КуПС на 10 декември, докато Трабзонспор ще приеме Яблонец в същия ден. Турските гости играха без подкрепа от своите привърженици заради наказание след мача с КуПС.

Източници: aa.com.tr, fotomac.com.tr, sportal.bg