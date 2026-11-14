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Внукът на Йохан Кройф получи повиквателна от САЩ
  Тема: Известни личности

Внукът на Йохан Кройф получи повиквателна от САЩ

14 Ноември, 2026 15:09 331 1

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17-годишният Шей Кройф-Бийн е включен в състава до 18 години за мачове с Норвегия и Португалия

Внукът на Йохан Кройф получи повиквателна от САЩ - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Внукът на Йохан Кройф – 17-годишният Шей Кройф-Бийн, получи повиквателна за юношеския национален отбор на САЩ до 18 години. Халфът, който играе в испанския „Химнастик де Тарагона“, е включен в състава за международния лагер в Португалия.

Американският тим ще се изправи срещу Норвегия на 15 ноември в Сантарем, а два дни по-късно ще срещне домакините от Португалия. Лагерът продължава до 18 ноември. Официалният състав на САЩ потвърждава присъствието на Кройф-Бийн сред шестимата халфове.

„Треньорът Бен Крос продължава да оценява широк кръг от футболисти“, посочва Американската футболна федерация в информацията за лагера. Повиквателната поставя Шей Кройф-Бийн пред възможност за първо участие с юношеския национален отбор на САЩ.

Шей е най-малкият син на Шантал Кройф – дъщерята на Йохан Кройф. Той е племенник на Жорди Кройф, който е спортен директор на „Аякс“. Баща му Тод Бийн също е бивш футболист, но кариерата му преминава в колежанския футбол в САЩ.

Младият халф е роден в Испания и в момента се развива в испанския футбол. Когато достигне мъжка възраст, той ще може да избира между националните отбори на САЩ, Испания и Нидерландия – държавите, с които е свързан по рождение и семейна линия.



САЩ
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