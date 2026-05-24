Мария Гуардиола разкрива непознати моменти от златната епоха на баща си в Манчестър Сити

След десетилетие, изпълнено с триумфи и незабравими мигове, Пеп Гуардиола се готви да затвори последната страница от своята история като мениджър на Манчестър Сити. В навечерието на този емоционален финал, неговата дъщеря Мария Гуардиола сподели вълнуваща поредица от лични снимки и видеа в Instagram, които разкриват непоказвани досега моменти от живота на баща ѝ в клуба.

Сред най-впечатляващите кадри се открояват сцени от бурните празненства след историческия требъл през сезон 2022/23. На едно от видеата Кевин Де Бройне, в типичен за отбора дух, налива водка в устата на Гуардиола в нощен клуб – момент, който показва човешката страна на футболната легенда. Друг запомнящ се епизод е, когато Джак Грийлиш повежда отбора в изпълнение на ироничен химн, заимстван от феновете на Манчестър Юнайтед: „Печелили ли сте някога требъл, ма**а му?“. Този рефрен, някога насочен към „гражданите“, сега звучи като триумфален отговор след повторението на знаменития успех от 1999 година.

Story IGnya Pep Guardiola dan Maria Guardiola 🥺 pic.twitter.com/S4P57Q4BWT — Pantau City Indonesia (@PantauManCity) May 22, 2026

Мария не пропуска да покаже и по-лични моменти – снимки на Пеп в компанията на музикални икони като Елтън Джон и Ноел Галахър от Oasis, както и кадри от тактическата му дъска, където се раждат победите. Особено вдъхновяващ е цитатът на легендарния Йохан Кройф, който Гуардиола често повтаря: „Ако загубим, пак ще бъдем най-добрият отбор в света. Ако спечелим, ще бъдем вечни.“

Финалният мач на Пеп Гуардиола начело на Манчестър Сити ще се изиграе този уикенд срещу Астън Вила. Феновете вече тръпнат в очакване, а слуховете сочат, че бившият наставник на Челси, Енцо Мареска, е сред фаворитите за негов наследник. Независимо от бъдещето, наследството на Гуардиола ще остане завинаги вписано със златни букви в историята на клуба.

The Pep Guardiola x Kevin De Bruyne moment we NEEDED to see! 😭😂



🤳 IG: maria.guardiola pic.twitter.com/VOMalfgiem — City Xtra (@City_Xtra) May 22, 2026