Жозе Моуриньо бил съвсем близо до това да стане треньор на Барселона

Историята на Жозе Моуриньо с Барселона е можела да се развие по съвсем различен начин. Години преди да се превърне в най-големия враг на каталунците като треньор на Реал Мадрид, португалецът е бил на крачка от това да седне на пейката на „Камп Ноу“.

Любопитната история разкрива журналистът Шави Торес пред радио RAC1.

Всичко се връща към 2008 година, когато Барселона търси наследник на Франк Райкард. Тогава Моуриньо е фаворит във вътрешния подбор на ръководството. Според Торес, при първото гласуване в борда на директорите именно португалският специалист е събрал най-много гласове. В същия момент Пеп Гуардиола - треньорът, който по-късно донесе най-успешната ера в историята на клуба - не получава нито една подкрепа.

От клуба осъществяват директен контакт с Моуриньо. Представители на Барса пътуват до Галисия, за да се срещнат с него. На разговорите присъства бившият вицепрезидент Марк Ингла, а спортният директор Чики Бегиристайн е трябвало също да бъде там, но не успява да стигне навреме заради логистични проблеми.

„В деня на гласуването Моуриньо спечели с убедителна преднина. Мануел Пелегрини, който тогава правеше страхотен сезон с Виляреал, получи три гласа. А Пеп Гуардиола не взе нито един глас“, разказва Торес.

На пръв поглед Моуриньо е победител, но крайното решение не идва само от този вот. Президентът Жоан Лапорта се вслушва в мнението на Йохан Кройф и Чики Бегиристайн, които категорично застават зад кандидатурата на Гуардиола.

Този избор променя завинаги историята на Барселона.

Още по-интересното е, че Моуриньо е имал огромно желание да се върне. Преди това той работи на „Камп Ноу“ като асистент и преводач на Боби Робсън и Луис ван Гаал.

Вместо завръщане в Барса, португалецът поема Интер, където постига исторически триумфи, а след това застава начело на Реал Мадрид. Така пътищата му с каталунците се пресичат отново, но вече като съперници, и се ражда едно от най-ожесточените противостояния в модерния футбол.