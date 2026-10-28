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Тежък удар за Септември в Младежката Шампионска лига

Тежък удар за Септември в Младежката Шампионска лига

28 Октомври, 2026 20:23 449 0

  • септември софия-
  • фиорентина-
  • младежка шампионска лига-
  • юношески футбол-
  • джузепе форте

Фиорентина разгроми българския шампион с 5:0

Тежък удар за Септември в Младежката Шампионска лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юношеският отбор на Септември София до 18 години претърпя тежко поражение с 0:5 при гостуването си на Фиорентина в първия мач от втория кръг на Младежката Шампионска лига. Българският представител ще има възможност да потърси реванш в ответната среща, която ще се проведе на 4 ноември от 12:30 часа в София.

Италианският тим наложи превъзходството си още в началото на двубоя и бързо постави гостите под сериозно напрежение. До 13-ата минута Фиорентина вече водеше с два гола, след като Федерико Крочи и Джузепе Форте успяха да преодолеят защитата на Септември.

Форте се превърна в основната фигура за домакините. Нападателят реализира три попадения още преди почивката, с което на практика предреши изхода на срещата. След подновяването на играта 18-годишният италианец отново намери път към мрежата, затвърждавайки силното си представяне. Фиорентина стигна до крайното 5:0 и си осигури сериозно предимство преди реванша.

Септември започна срещата със следния състав: Иван Кехайов, Теодор Танев, Георги Трънков, Младен Петков, Борислав Стоичков, Александър Вутов, Венислав Михайлов, Никола Генчев, Виктор Добрев, Александър Джамов и Димитър Челебиев.

Българският шампион участва в турнира по пътя на първенците от националните шампионати. Този поток е отделен от основната фаза на Младежката Шампионска лига, в която се състезават юношеските формации на клубове, чиито мъжки отбори участват в Шампионската лига.

Надпреварата при националните шампиони се провежда чрез директни елиминации, а най-добре представилите се тимове продължават към 1/16-финалите.


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