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18-годишен футболист почина след удар с топка в главата

18-годишен футболист почина след удар с топка в главата

16 Ноември, 2026 14:53 1 280 0

  • абел нунес-
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  • юношески футбол

Абел Нунес е получил травмата по време на юношески мач в Аржентина. Той е бил опериран, но състоянието му не се е подобрило

18-годишен футболист почина след удар с топка в главата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

18-годишният Абел Нунес е починал, след като е получил силен удар с топка в главата по време на юношески футболен мач в Аржентина. Инцидентът е станал на 12 ноември в двубой между ФК Есейса и Депортиво Мунис от петата дивизия на турнира за юноши на Аржентинската футболна асоциация.

Срещата се е играла в спортния комплекс „Ла Соня“ в Хосе Си Пас. След попадението на топката Нунес е получил първа помощ на място, а след това е бил транспортиран до медицински център. Футболистът е бил опериран, но състоянието му не се е подобрило и на 15 ноември е била потвърдена смъртта му.

Заради инцидента мачът е бил прекратен, а следващата среща между двата клуба е отменена. Нунес е бил част от юношеския състав на ФК Есейса, като паралелно е играл футзал за резервния отбор на Нуева Естрея. Двата клуба са изразили съболезнования към семейството, съотборниците и приятелите му и са отменили планирани спортни прояви.

Президентът на Аржентинската футболна асоциация Клаудио Тапия също съобщи за смъртта на младия футболист и написа: „С дълбока скръб скърбим за кончината на Абел Нунес.“ Той е изразил съболезнования към семейството и близките на играча.

Нунес е бил футболист от набор 2008. Случаят предизвика реакция в аржентинския футбол, след като трагичният инцидент е станал по време на официален мач от юношеския календар.


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