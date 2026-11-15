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Гол на Питас не спаси Кипър от тежък разгром срещу Черна гора

Гол на Питас не спаси Кипър от тежък разгром срещу Черна гора

15 Ноември, 2026 18:21 467 0

  • йоанис питас-
  • кипър-
  • черна гора-
  • лига на нациите

Нападателят на ЦСКА вкара от дузпа, но Черна гора спечели с 4:1 и завърши първа в група С/2

Гол на Питас не спаси Кипър от тежък разгром срещу Черна гора - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Йоанис Питас отбеляза гол от дузпа, но Кипър загуби с 1:4 от Черна гора у дома в мач от група С/2 на Лигата на нациите. Нападателят на ЦСКА започна като титуляр и се разписа в 52-ата минута, но попадението му не промени развоя на срещата.

Черна гора поведе още в 5-ата минута чрез Милутин Осмаич. Кипър изравни след почивката, когато Питас реализира наказателния удар. След това обаче гостите отново поеха контрола върху резултата.

Милан Вукотич вкара за 2:1, а Никола Кръстович добави третото попадение. Питас беше сменен в 68-ата минута, докато Кръстович оформи крайното 4:1 в 83-ата минута с втория си гол в мача.

Черна гора спечели групата

Победата остави Черна гора на първото място в група С/2 с 16 точки и ѝ осигури промоция за Лига В. Кипър завърши втори с 8 точки.

В другия двубой от групата Латвия и Армения завършиха 0:0 на стадиона в Рига. Армения остана трета с 6 точки, а Латвия приключи участието си на последната позиция с 2 точки.


Кипър
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