Гол на Питас не спаси Кипър от тежък разгром срещу Черна гора

Йоанис Питас отбеляза гол от дузпа, но Кипър загуби с 1:4 от Черна гора у дома в мач от група С/2 на Лигата на нациите. Нападателят на ЦСКА започна като титуляр и се разписа в 52-ата минута, но попадението му не промени развоя на срещата.

Черна гора поведе още в 5-ата минута чрез Милутин Осмаич. Кипър изравни след почивката, когато Питас реализира наказателния удар. След това обаче гостите отново поеха контрола върху резултата.

Милан Вукотич вкара за 2:1, а Никола Кръстович добави третото попадение. Питас беше сменен в 68-ата минута, докато Кръстович оформи крайното 4:1 в 83-ата минута с втория си гол в мача.

Черна гора спечели групата

Победата остави Черна гора на първото място в група С/2 с 16 точки и ѝ осигури промоция за Лига В. Кипър завърши втори с 8 точки.

В другия двубой от групата Латвия и Армения завършиха 0:0 на стадиона в Рига. Армения остана трета с 6 точки, а Латвия приключи участието си на последната позиция с 2 точки.